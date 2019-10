¡Dramático! Atlanta viene de atrás y vence a San Luis

Los Bravos de Atlanta vinieron de atrás y con un rally tres de rayitas en la parte alta del noveno episodio vencieron 3-1 a los Cardenales de San Luis y tomaron ventaja de 2-1 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Tras ocho entradas de un gran duelo de pitcheo, los bates de los Bravos tocaron al cerrador de los pájaros rojos, Carlos Martínez, que desperdició la mínima ventaja que había tomado San Luis en la segunda entrada ante el lanzador Mike Soroka, quien brilló por espació de siete capítulos.

Abajo por una carrera, Josh Donaldson abrió la novena con doblete, Martínez retiró a los dos siguientes bateadores con ponches. El manager de los Cardenales ordenó regalarle la primera base a Brian McCann y prefirió que su cerrador enfrentara a Dansby Swanson, quien conectó un doble remolcador de la carrera del empate.

