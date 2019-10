Directivo de Atlético San Luis acatará posibles consecuencias

Después de los horribles actos de violencia que se vivieron en el estadio Alfonso Lastras durante el partido entre Atlético San Luis y los Gallos Blancos de Querétaro, Alberto Marrero, presidente del club, dijo que están preparados para recibir cualquier tipo de castigo y externó sus disculpas al Atlético de Madrid, dueño de la franquicia potosina.

“Aquí nadie se ha reído, nunca se me ha pasado por la cabeza renunciar. Hay que tener memoria en donde estamos deportivamente hoy no había futbol aquí. Me siento avergonzado. Como propietario soy el culpable, si hay un castigo hacia mí lo tomaré. Le expresé a Enrique que asumiré el castigo. Lo que vivimos ayer no se tendrá que vivir”.

Por otra parte, el presidente de los potosinos señaló que pidió perdón a los accionistas españoles del equipo por las brutales escenas de violencia que se dieron en la tribuna del Alfonso Lastras.

“Les pedimos perdón, ellos están enterados, se mancha el nombre de la inversión de ellos en el futbol mexicano”, sentenció el directivo, quien aseguró que las disculpas no sólo llegaron hasta la administración española, sino también hacia la Liga Mx”, indicó Marrero.

La afición de Atlético de San Luis tiene un historial negro en cuanto comportamiento se refiere, ya son varios las situaciones que rodean este club que, en definitiva, no la ha pasado nada bien desde su regreso a primera división.

Uno de los últimos actos que se vivieron en el estadio del Atlético San Luis, fueron los insultos racistas que vivió el jugador de Xolos, Miller Bolaños, el ecuatoriano sufrió de palabras altisonantes y gritos que simulaban a un mono, además, durante el segundo gol de Ariel Nahuelpán, la hinchada local no dejó de tirarle cosas mientras festejaba su gol.

Anterior a este lamentable suceso, la fanaticada insultó e intentó agredir a Diego Armando Maradona, ex entrenador de Dorados de Sinaloa, durante la final de vuelta del Apertura 2018 en la Liga de Ascenso. En la Copa Mx del Clausura 2014, los seguidores tuneros participaron en una gresca ante los aficionados de Tigres de la UANL.

