Exitosa la cuarta edición de la Copa Veracruz 2019

Con un aforo superior a 200 gimnastas del estado y del interior del país, se desarrolló exitosamente la cuarta edición de la Copa Veracruz 2019, certamen de Gimnasia Rítmica efectuado en la Arena Veracruz.

Este certamen de Gimnasia Rítmica fue organizado por el Club de Oro Veracruz, coordinado por la directora general, Claudia Lizeth Torres Cruz; torneo de rankeo, avalado por la Asociación Veracruzana de Gimnasia y la Federación Mexicana de Gimnasia.

La Copa Veracruz 2019 contó con la participación de gimnastas de diversos clubes: Malany, Maggy, Chilapa (Guerrero), Arena Veracruz, Club de Oro (Mocambo), Club de Oro (Orizaba), Volare (Tamaulipas), Alma Negra (Yanga) y San Andrés.

Del estado de Guerrero, en este certamen se contó con la participación del jovencito Fernando Kevin Miranda, él representará a México en el Mundial de Gimnasia Rítmica Varonil que se efectuará en Enero 2020 en España.

Anota Omar Bravo su segundo gol en el Ascenso MX

El Leganés solicitará repetir parte del duelo contra el Levante

“El año que viene competiré en España, es un campeonato mundial; la gimnasia rítmica me empezó a gustar a los diez años cuando no tenía nada de flexibilidad, me gustó la gimnasia y empecé a competir ahí en donde vivo.

Después nos llamaron de la Federación para que compitiera en Mérida, luego a Morelos y también en Puebla. Los aparatos que me gustan más son listón y aro; dentro de la Gimnasia admiró a Cindy Gallegos”, señaló el gimnasta guerrerense.

“Nos quedamos muy contentos todos los entrenadores porque esta competencia sirve a nuestros gimnastas, participaron muy bien en las clases V Elite, A, B y C; en modalidades individual y quintetas, respectivamente”, dijo Claudia Lizeth Torres.

Club de Oro Veracruz alista a sus gimnastas en diversas clases para asistir próximamente al Torneo Nacional de Fundamentos 2019, que se realizará en Monterrey, Nuevo Léon.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ