Este viernes inicia la jornada 3 del Torneo de Copa en la Liga Municipal

La Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río dio a conocer el programa de partidos para la jornada 3 del Torneo de Copa de la temporada “Pedro Salazar Vargas”, que se pone en marcha este viernes en distintos escenarios.

El rol oficial de juegos consta de 36 partidos oficiales a disputarse durante los días viernes 11, sábado 12, domingo 13 y martes 15 de octubre en las canchas de la unidad deportiva Reino Mágico, en el Parque España, en los campos de La Panchita, así como en la Facultad de Educación Física.

Reino Mágico 11 de octubre

C-Cerrado

15:45 Atlas FC Vs Esc Tiburones Rojos -Biberón-

16:45 Escualos Kids Vs Atlético Chivería -Biberón-

17:45 Atlas FC Vs Cachorros de Valle Alto -BB-

C-2-A

15:45 Escualos Kids Vs Atlético Chivería -BB-

16:45 Esc Tiburones Rojos 2010 Vs Pumitas -B- -Doble-

17:44 Esc Tiburones Rojos 2011 Vs Atlético Veranorte -B- -Doble-

C-2-B

15:45 CDF Vs Halcones EFAIJ -BB-

16:45 Atlas FC Vs Pinitos -B-

17:45 ESFA Camaroncitos Vs Halcones EFAIJ -B-

C-2

18:45 ESFA Camaroncitos Vs Atlas FC -A-

Parque España 11 de octubre

16:00 CDF Vs Atlético Veranorte -Biberón-

17:00 CDF Vs Arsenal -B-

Reino Mágico 12 de octubre

2-A

08:00 Académicos IMSS Vs Atlético Chivería -B-

C-2

09:00 Esc Tiburones Rojos 2008 Vs Atlético Chivería -A-

10:30 Académicos Vs Atlético Chivería -Juvenil B-

12:00 Independiente Veracruz Vs Cachorros Valle Alto -Infantil A- -D-

13:30 CDF Vs Dep. Cachorros -Infantil A-

15:00 CDF Vs Atlético Huracán Veracruz -Juvenil B- -D-

La Panchita 12 de octubre

C-3

09:00 LMF Sub 13 Vs Santos Casino -Sub 13-

11:00 LMF Sub 15 Vs Santos Casino -Sub 15-

C-4

10:00 Delfines de Xalapa Vs Pinitos -Infantil A-

11:30 Atlético Barrio Vs Veracruz SCT -Infantil A-

Educación Física 12 de octubre

08:30 España FC Vs Atlas FC -Juvenil A- -PJ2-

10:00 España FC Vs Finca Junior -Juvenil B- -D-

Educación Física 13 de octubre

08:30 España FC Vs CDF -Juvenil B- -PJ1-

Reino Mágico 13 de octubre

C-2-A

08:00 Independiente Veracruz Vs Atlas FC -Infantil A- -D-

09:30 Delfines de Xalapa Vs Atlas FC -Juvenil A- -D-

11:00 Escuela Tiburones Rojos Vs Atlético Chivería-Juvenil A-

12:30 Delfines de Xalapa Vs Deportivo Cachorro -Juvenil A- -D-

14:00 Pinitos Vs Atlético Chivería -Juvenil C-

15:40 Académicos Vs Unión Remolino -Juvenil C-

17:20 Lecheritos La Parroquia Vs Atlas FC -Juvenil C-

La Panchita 13 de octubre

C-3

12:00 Sporting Club Tejería Vs Boca Juniors OPFZ -Juvenil B-

13:30 Barcelona Vs Atlético Logroñés -Juvenil A-

15:30 Tiburones Don Charly Vs Atlético Logroñés -Juvenil B-

Reino Mágico 15 de octubre

C-2-A

16:00 Esc Tiburones Rojos 2010 Vs Atlético Veranorte -Infantil B- -PJ1-

C-2-B

16:00 Esc Tiburones Rojos Vs Atlético Veranorte -BB-.

