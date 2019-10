David Faitelson critica a Carlos Vela y es reventado en las redes sociales

David Faitelson está nuevamente en el ‘ojo del huracán’ debido a un polémico mensaje que colgó en sus redes sociales al criticar la carrera de Carlos Vela, a quien llamó un conformista por solamente buscar su felicidad.

El comunicador de ESPN señaló que el actual campeón goleador de la Major League Soccer (MLS) no buscó ser mejor futbolista y apuntó que el delantero de Los Ángeles FC cayó “en una zona de confort”.

“La felicidad no lo es todo, al menos en el futbol. El futbol es un “mundo competitivo”. Aquel que no esté dispuesto a competir para ser el mejor al mayor nivel posible, ha caído en un conformismo o en una “zona de confort”. Carlos Vela podría ser el mejor ejemplo de ello”, escribió Faitelson en su cuenta de twitter.

La felicidad no lo es todo, al menos en el futbol. El futbol es un “mundo competitivo”. Aquel que no este dispuesto a competir para ser el mejor al mayor nivel posible, ha caído en un conformismo o en una “zona de confort”. Carlos Vela podriía ser el mejor ejemplo de ello. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 7, 2019

La crítica que realiza de la visión de la vida de Carlos Vela le ganó un repudio generalizado en esta red social e incluso, un compañero de profesión, lo invitó a no meterse con las tomas de decisiones del jugador mexicano, pues asegura que “nadie puede impedir la felicidad de una persona”.

“No David, nada ni nadie puede impedir la felicidad de una persona, menos a alguien que seguro ve por su familia, como cada uno de los que vivimos en este país. Tenemos que tener cuidado con el poder que nos dan un micrófono y las redes. Somos periodistas, no críticos de sus vidas”, respondió el narrador de futbol de TUDN, Luis Omar Tapia.

No David, nada ni nadie puede impedir la felicidad de una persona, menos a alguien que seguro ve por su familia, como cada uno de los que vivimos en este país Tenemos que tener cuidado con el poder que nos dan un micrófono y las redes Somos periodistas, no críticos de sus vidas https://t.co/Z1E50nuBI6 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 8, 2019

Por otra parte, Alejandro Vela, ex futbolista y hermano mayor de Carlos, criticó el mensaje de David Faitelson y recordó que el periodista también emigró a Estados Unidos, por lo que lo tachó de incongruente.

“Y xque te fuiste también a Estados Unidos??? A competir con quien??? O a ganar más dinero y comodidad para tu familia???? No seas incongruente David,la familia y la felicidad es lo más importante en la VIDA y el fútbol NO es la VIDA”, señaló el ex jugador de la Liga Mx.

Y xque te fuiste también a Estados Unidos??? A competir con quien??? O a ganar más dinero y comodidad para tu familia???? No seas incongruente David,la familia y la felicidad es lo más importante en la VIDA y el fútbol NO es la VIDA 👎🏻 https://t.co/qNapOEAiAa — alejandro vela (@alexvelag11) October 8, 2019

Hace unas semanas, David Faitelson se involucró en una pelea virtual con Saúl Álvarez, a quien criticó por no aceptar una nueva pelea con Gennadiy Golovkin. El pugilista no guardó silencio y respondió con burlas y groserías al comentarista de ESPN.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ