Crean hashtag en contra de Tigres

A casi 24 horas de haber vencido a los Tiburones Rojos de Veracruz, los aficionados convirtieron el hashtag #TigresSinHonor en tendencia a nivel nacional, debido a los dos goles que marcaron los Tigres en plena protesta de los escualos, quienes reclaman el pago de hasta seis meses de sueldos.

Momentos después de que Cruz Azul y Morelia detuvieran su encuentro por espacio de un minuto, este hashtag ganó atención en twitter, debido a que los usuarios recriminaron la actuación del equipo de Ricardo Ferretti ante los jarochos.

Un par de horas después de la protesta cruzazulina y michoacana, Tuzos de Pachuca y Bravos de Ciudad Juárez realizaron un acto de inconformidad y pararon las acciones de su duelo por 60 segundos. Lo anterior nuevamente provocó la molestia de los cibernautas con la actitud de los jugadores felinos, quienes una noche atrás sacaron ventaja de la actitud de los escualos y anotaron un par de goles en tres minutos.

Te dejamos algunos de los mensajes que dedicaron los usuarios a la escuadra regiomontana.

" Los enanos nunca crecen "#EstoEsTigres

-Nahuel y su juego sucio

-El ratonero del tuca

–@10APG que no respeta a los árbitros y no sabe perder

-jugadores no solidarios con sus colegas

-equipo que necesita de millones para conseguir títulos #TigresSinHonor#TigresEquipoChico pic.twitter.com/3SDsJO86SQ

— 𝑳𝒆𝒐𝒏 𝑨𝒛𝒕𝒆𝒄𝒂 ℹ (@elLeonazteca) October 19, 2019