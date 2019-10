Chivas firmaría a hijo de crack uruguayo

Las Chivas pasan por uno de los momentos más oscuros de su historia y pese a que Alan Pulido está viviendo su mejor etapa como goleador rojiblanco, la directiva le pondría más competencia. Se trata de Diego Abreu, hijo de Sebastián ‘Loco’ Abreu, quien es pretendido por el Rebaño Sagrado.

El ‘Loquito’, quien no fue considerado por México para el Mundial Sub-17 y actualmente milita en el Defensor Sporting de Uruguay, reveló que su representante le ha hablado de los acercamientos que ha tenido por parte de los dos equipos mexicanos.

“Con mi agente estuvimos hablando así por arriba de que vinieron de Chivas y de Monterrey. Fueron contactos por llamadas nada más. No sé el tema, mi agente me habló así por encima de que por ahí en un futuro podría concurrir a alguno de los equipos, tanto de Chivas como Rayados y que tendríamos que ir viendo”, expresó en entrevista para ESPN Digital.

#FutbolDeEstufa 🔥 | ¡Qué loco! Según diversas fuentes, Chivas habría puesto los ojos en el hijo de Sebastián Abreu, Diego, como fichaje para el próximo certamen. pic.twitter.com/nLp5Dvo5fC — Jugada Prefabricada (@JPrefabricada) October 8, 2019

Abreu nació en México, donde vivió sus primeros años de vida para posteriormente viajar a Uruguay, país natal de su papá, quien jugó para Tecos, Dorados, Monterrey, Tigres, San Luis, Cruz Azul y América, por lo que cuenta entre risas sobre la posibilidad de jugar en uno de los equipos que fue rival del ‘Loco’.

“Me sorprendió porque yo justo el año pasado estuve ahí (Estadio Akron), fui a visitar el estadio de ellos, me gustó la verdad y que me hayan hecho saber de que se estaban fijando en mí, la verdad que me sorprendió”, revela el juvenil, quien estuvo en tierras tapatías en mayo del 2018.

