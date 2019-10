View this post on Instagram

🇲🇽 Ayer fue una gran noche, me tocó recibir por parte de @HispanicHeritage, uno de los reconocimientos más especiales de mi carrera. Gracias a Dios, a mi familia, a mis entrenadores y a mis fans. Este logro es de todos 👊🏻 #HHA32 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇺🇸 Yesterday was a great night, I got to receive on behalf of @HispanicHeritage, one of the most special recognitions of my career. I want to thank God, my family, my coaches and my fans. This accomplishment is ours 👊🏻 #HHA32