Camila Viveros de Veracruz gana la categoría Sub15 en el Nacional de Squash

El estado de Jalisco se proclamó como el máximo triunfador al obtener cuatro títulos en el Campeonato Nacional de Squash Infantil y Juvenil 2019, el cual se realizó con éxito en el Centro de Raqueta de Leyes de Reforma.

Fueron tres días intensos de actividad gracias al trabajo coordinado entre el Instituto Veracruzano del Deporte y la Federación Mexicana de Squash.

La jornada sabatina fue la de mayor actividad al desarrollarse todos los partidos eliminatorios en cada una de las categorías participantes como son la Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19 tanto en la rama femenil como varonil.

Jalisco fue dominador en cuatro categorías al llevarse títulos en Sub 15 varonil, Sub 17 varonil y femenil, así como Sub 19 varonil. El estado de Michoacán se llevó tres títulos en Sub 11 varonil, Sub 13 varonil y Sub 19 femenil.

Por Veracruz, la máxima carta no defraudó y Camila Viveros se agenció el primer lugar en la categoría Sub 15 femenil, en donde en sus cuatro partidos sólo cedió un game en la gran final contra la rival de la Ciudad de México.

Camila Viveros Andrade, doble medallista de oro en la pasada Olimpiada Nacional, confirma su hegemonía en la categoría sub 15, al vencer a las competidoras de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México con paso casi perfecto, cediendo solamente un game en la final y demostrando que el próximo año será una de las firmes aspirantes al primer lugar en la categoría sub 17.

El presidente de la Federación Mexicana de Squash, Federico Serna, fue el encargado de entregar los trofeos a los ganadores de este Campeonato Nacional de Squash 2019 en Veracruz.

LOS GANADORES

SUB 11 VARONIL

1.- Josué Pérez Michoacán

2.- Malko Briseño Veracruz

3.-Oliver Díaz Veracruz

SUB 13 VARONIL

1.- Alberto Bucio Michoacán

2.- Maximiliano Jasso Veracruz

3.- Carlos Díaz Oaxaca

SUB 15 VARONIL

1.- Santiago Medina Jalisco

2.- Carlos Zendejas Tlaxcala

3.- Noé Aceves Jalisco

SUB 15 FEMENIL

1.- Camila Viveros Veracruz

2.- Ximena Saldívar CDMX

3.- Ana Botello Jalisco

SUB 17 VARONIL

1.- Diego Medrano Jalisco

2.- Damián Pérez Jalisco

3.- Rodrigo Larraga CDMX

SUB 17 FEMENIL

1.- Camila Franco Jalisco

2.- Daniela Camacho Guanajuato

3.- Margarita Gómez Guanajuato

SUB 19 VARONIL

1.- Sebastián Salazar Jalisco

2.- Mauricio Barrón Guanajuato

3.- Carlos Rabelo Guanajuato

SUB 19 FEMENIL

1.- Samantha Rebolledo Michoacán

2.- Samantha Aguilar Guanajuato

3.- Michelle Berrones Guanajuato.

