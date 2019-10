Antuna confía en que Zlatan los guíe al título de la MLS

Uriel Antuna lo tiene claro: si LA Galaxy quiere levantar el título de la MLS necesitan la mejor versión de Zlatan Ibrahimovic.

Tras ver actividad con la Selección Mexicana en el parón de la Fecha FIFA, el ‘Brujo’ concedió una entrevista para ESPN Deportes donde confesó que a un jugador como Ibrahimovic no le pesa ningún estadio y que hay que aprovechar su futbol en todo momento para que haga lo que sabe hacer.

“No le pesan los escenarios como ir a jugar de visita, debemos aprovecharlo, aprovechar lo que sabe hacer y hacerlo jugar y que esté cómodo dentro de la cancha para que pueda hacer goles”, comentó Antuna.

"You have to leave the field exhausted, where you can't even walk."@AntunaUriel x #ChasingMore pic.twitter.com/wjoLIBpa55

— LA Galaxy (@LAGalaxy) October 17, 2019