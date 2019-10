Aficionado se propasa con jugadora de futbol

Desafortunadamente, la afición vuelve a dar la nota triste en un encuentro de futbol femenil. La jugadora, Sofía Huerta, sufrió una mala experiencia durante el partido entre Tigres Femenil y el Houston Dash, luego de que un aficionado le tocara uno de sus senos mientras se tomaba una selfie.

Luego del partido amistoso entre ambas escuadras, las chicas del equipo visitante se dieron unos minutos para convivir con los fanáticos, sin embargo, Sofía tuvo una desagradable experiencia.

Mientras la jugadora se tomaba una fotografía con un aficionado, éste aprovechó para poner su mano sobre uno de sus senos.

📹 Antes de irnos a dormir qué tal si revivimos los dos goles que anotó @TigresFemenil en su duelo amistoso e internacional, ante el @HoustonDash. Ambos, obras de la ‘Maga’ @lizbethovalle7 y de la ‘Capi’ @LilianaMercadoF. ⚽️⚽️🔥#EstoEsTigresFemenil pic.twitter.com/nnUVBWEIW9 — Tigres Femenil (@TigresFemenil) October 7, 2019

El momento fue captado en una imagen y difundido por la cuenta @futfemenilmx, denunciando el acoso y que la seguridad no reaccionó a tiempo.

Ayer después del @TigresFemenil 🆚@HoustonDash, vimos a este “aficionado” siendo nefasto al

comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto😠

Miren la mano de este tipo sobre @schuerta😡(y no, no fue “sin querer”)

¡ESO NO SE HACE! pic.twitter.com/nCVW4i9ePq — Fut Femenil⚽️ (@futfemenilmx) October 6, 2019

“Ayer después del @TigresFemenil vs @HoustonDash, vimos a este “aficionado” siendo nefasto al comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto. Miren la mano de este tipo sobre @schuerta (y no, no fue “sin querer”) ¡ESO NO SE HACE!“, publicaron.

Además vimos y escuchamos a Sofia muy incómoda y molesta rumbo a vestidor.

No es correcto que se pasen de listos de esta manera. No es necesario “abrazar”o tocar a una jugadora. RESPETO ANTE TODO RT para que a este señor (por principio) le llegue el mensaje😠 pic.twitter.com/wTtWib4UEP — Fut Femenil⚽️ (@futfemenilmx) October 6, 2019

Hasta el momento, ni la jugadora Sofía Huerta, ni los equipos Tigres Femenil y Houston Dash han expresado una postura sobre este suceso.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ