¡Adiós campeón! Bastian Schweinsteiger anunció su retiro

El momento de decir adiós le llegó al campeón del mundo Bastian Schweinsteiger. El ex internacional alemán anunció su retirada para el final de esta temporada a través de su cuenta en Twitter.

“Doy las gracias a vosotros y a mis equipos, el Bayern Múnich, el Manchester United, el Fire de Chicago y la selección alemana“, escribió Schweinsteiger, tras anunciar su decisión de dejar su carrera como futbolista, así como su determinación de seguir “fiel” al fútbol.

La decisión del centrocampista alemán, de 35 años y con 121 partidos como internacional, entre 2004 y 2016. Con ‘ Die Mannschaft’ logró el tan ansiado Campeonato del Mundo de 2014, en donde vencieron por la mínima y en tiempos extras a la Argentina de Messi.

Bastian se convirtió en un ídolo absoluto alemán en su periodo en el Bayern Múnich, en donde conquistó 8 Bundesligas y 7 copas alemanas.

Tuvo un breve paso por el Manchester United entre 2015 y 2017, en donde se fue sin pena ni gloria. Disputó 35 partidos y anotó en dos ocasiones.

Chicago Fire fue su último club por el futbol profesional, en donde tuvo un primer año bueno y clasificaron a los Playoffs, pero los subsecuentes no fueron positivos y no volvieron a clasificar.

Quien por muchos años fuera su entrenador en la Selección de Alemania, Joachim Löw, aseguró que se va ‘uno de los mayores futbolistas que ha tenido Alemania’.

“Si se retira, se irá una figura como pocas se han visto en el fútbol alemán. Fue uno de los mayores futbolistas que ha tenido Alemania“, apuntó Löw.

“Desconozco los planes de Bastian. Es posible que se retire”, añadió el seleccionador, para añadir que para él habrá siempre “un puesto en la selección”, tal vez como técnico en prácticas.

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!

Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019