Abanderan a la delegación veracruzana para la Paralimpiada Nacional 2019

La delegación veracruzana que participará en la Paralimpiada Nacional 2019, a celebrarse del 14 al 25 del presente mes en el estado de Colima, fue abanderada la mañana de este jueves en las instalaciones del Centro de Raqueta de la Ciudad Deportiva Leyes de Reforma.

La ceremonia fue encabezada por el subdirector de Desarrollo del Deporte del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), Giovanni Hernández Hernández, quien en representación del director Víctor Iván Domínguez Guerrero, le dio la bienvenida al contingente de atletas y les deseó éxito en esta justa donde Veracruz va representado en cuatro disciplinas.

“Sean bienvenidos a su casa, el IVD; me da mucho orgullo ver a tanta juventud con muchas ganas de sobresalir en esta competencia. (Queremos) desearles que tengan mucho éxito, que regresen con muchos logros, pero en especial que regresen con una motivación. Siempre he dicho que el deporte no nadamas debe de ser medallas sino también debe ser un estilo de vida; que aprendamos a ver al deporte como una parte fundamental de nuestra vida que nos haga mejores seres humanos”, señaló Hernández Hernández.

Mientras tanto, la coordinadora de Deportistas Especiales, Leonor Prieto Cruz, al hablar en nombre de los atletas y sus familiares, agradeció el apoyo del IVD para que la delegación pueda participar en la Paralimpiada Nacional 2019 “los atletas están comprometidos a dar su máximo esfuerzo ya que están muy motivados por todo el apoyo que han recibido; tengan ustedes por seguro que los resultados serán muy favorables”.

Acto seguido, el subdirector de Desarrollo del Deporte del IVD realizó el abanderamiento y fueron las atletas Rebeca Hernández Carmona, de Natación Especiales, y Estefani Michelle Portilla Alvarado, de Atletismo PC, quienes recibieron la bandera en representación de sus compañeros.

El representativo veracruzano está conformado por 70 deportistas además de un grupo de entrenadores y personal de apoyo que a partir de este domingo 13 comenzarán a viajar a la ciudad de Colima donde defenderán los colores del estado en las disciplinas de Atletismo, Natación, Tenis de Mesa y Powerlifting.

Este domingo viajará el primer bloque conformado por 25 deportistas y personal de apoyo de la disciplina de Atletismo de las categorías Juvenil Menor, 13-15 años, en las dos ramas, y de la Juvenil Mayor, 16-18 años, de la rama varonil, quienes competirán del 14 al 16.

El segundo contingente viajará el 17 del presentes mes y está integrado por 37 deportistas y personal de apoyo de las disciplinas de Tenis de Mesa y Atletismo, de las categorías Juvenil Mayor, 16-18 años, Femenil, y Juvenil Superior, 19-21 años, en las dos ramas.

Finalmente, el tercer bloque viajará el 21 de este mes y está conformado por deportistas y entrenadores de la disciplina de Natación. Finalmente, el día 22 saldrá el último contingente integrado por participantes de la disciplina de Powerlifting, cuya sede será el puerto de Manzanillo, Colima, donde Veracruz será representado por Gerardo Hernández Rodríguez.

En este acto de abanderamiento a la delegación veracruzana que participará en la Paralimpiada Nacional 2019 estuvieron presentes, además del subdirector de Desarrollo del Deporte del Instituto Veracruzano del Deporte, Giovanni Hernández Hernández, la jefa del Departamento de Talento Deportivo y Alto Rendimiento del IVD, Dora Alicia Hernández Landa; el jefe de la Oficina de Deporte Adaptado y Adulto Mayor del IVD, Williams Lara Toga, y las deportistas Rebeca Hernández Carmona, de Natación Especiales, y Estefany Michelle Portilla Alvarado, de Atletismo PC.

