AMLO hace parada… para batear en Yucatán

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una parada en su gira de trabajo por Yucatán para batear, aprovechando que en su camino vio que había un campo en el jugaban.

Aunque no se trataba del beisbol, el llamado "rey de los deportes", sino de softbol, López Obrador dijo que no se quedó con las ganas.