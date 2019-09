Mujer tiene labor de parto en el baño de su casa y su bebé fallece

Un mujer estuvo a punto de perder la vida, de no ser por la intervención de una de sus vecinas la que la auxilió, luego de que ella tuviera su labor de parto en el baño de su domicilio ubicado en la colonia o fraccionamiento El Campanario en la zona norte del municipio de Veracruz, tomando conocimiento las autoridades por estos hechos.

En el principio de estos hechos, se pensó que la mujer estaba en vía pública, esto tras los primeros reportes a los teléfonos de emergencias, motivo por el que se ubicó una patrulla en la calle Bóveda entre Paseo del Campanario y Baluarte, de la mencionada unidad habitacional, en donde la mujer de 35 años de edad a gritos pidió ayuda, siendo auxiliada de primera mano por una de sus vecinas.

“Bueno yo estaba en mi casa y de momento escuché unos gritos, como estaba mi hija afuera conmigo, salí corriendo a ver que era, ya pues me imagine qué era la muchacha que iba a tener su bebé y cómo la señora estaba son su mamá y no puede ayudarla, vaya está sola, por eso corrí me metí a su casa a ver qué podía ayudar y si me di cuenta que ya estaban naciendo el bebé y pues quise ayudarle a que naciera bien, como es primeriza ya llegué le abrí sus piernas, abierta para que no cierre, y vi la niña ya venía la cabeza, del bebé pero le costaba trabajo porque no empujaba, y como ella nunca fue al doctor, y nunca llevó un control. Entonces ya nació el bebé pero ya estaba muerto, ya estaba todo moradito”, explica la vecina que apoyó.

La mujer fue atendida por elementos de Cruz Roja y trasladada a un hospital para ser revisada debido a que se encontraba también en estado delicado.

Mientras que agentes de la policía, dando parte a la Fiscalía Regional para la llegada del personal de servicios periciales, los que realizaron el levantamiento del cuerpo y llevaron a cabo la necropsia.

