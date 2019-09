Muere atropellado frente a Las Bajadas

Sobre el entronque de la carretera federal Veracruz- Xalapa y la calle Úrsulo Galván en la colonia Las Bajadas del municipio de Veracruz, se registró el atropellamiento y muerte de un hombre, cuyos restos quedaron sobre el retorno, mientras que el responsable logró escapar.

Fue este domingo que se presentó el accidente, cuando se pedía el auxilio para atender a una persona a quien había resultado lesionado al ser atropellado cuando intentaba al parecer cruzar, esto a la altura de la parada de la base aeronaval de Las Bajadas.

La persona fallecida es un hombre de entre 65 a 70 años de edad aproximadamente, quien no fue identificado como habitante de la zona o reconocido por alguna persona, mismo que al parecer fue atropellado por un vehículo que no se detuvo, por lo que no se descarta que se trate de una unidad de gran tamaño.

La zona quedó acordonada y más tarde elementos de la Policía Ministerial y de servicios periciales realizaron las diligencias, siendo traslado el cuerpo al SEMEFO, en donde se le realizarán los exámenes que marca la ley y se espera sea identificado por algún familiar.

