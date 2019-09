Winckler podría encontrarse en Canadá desde inicios de septiembre: Reyes Peralta

Jorge Reyes Peralta confirmó que la orden de aprehensión en contra de Jorge Winckler Ortíz, es real y que un juez de control de Pacho Viejo giró este documento vinculado al proceso penal 296/2019 que se sigue en su contra.

“Nosotros la analizarnos y preguntamos y dicen que es auténtica, o sea que un juez control de la Xalapa giro orden de aprehensión por diversos delitos en agravio de una persona de identidad reservada y por lo que dicen las redes es la persona que llevó el segundo juicio político”, dijo.

Pero, según el mismo abogado, tanto el ex Fiscal General de Veracruz, como el actual Fiscal Anticorrupción y el ex fiscal especializado en Personas desaparecidas, han salido del país, por lo que se tendrá que emitir una ficha roja para poder detener a los implicados.

“Lo que si sabemos nosotros, yo que sigo el asunto, que desde el 4 de septiembre ya no se encuentran en el país, Jorge Winckler, Marcos Even Torres y Luis Eduardo Coronel ya no se encuentran en el país, eso ya lo sabemos y ante ese escenario pues se decidió filtrar la orden de aprehensión”, dijo.

“Para cumplimentarla se puede elaborar la ficha roja, que es cuando hay una orden de aprehensión y se pide el apoyo de la Interpol entonces yo creo que ya debe estar haciéndose ese trámite (…) son delitos graves por lo que estamos viendo”, agregó.

Reyes Peralta agregó que los hoy buscados por la Ley, podrían encontrarse en Canadá.

