Winckler deberá comparecer ante la justicia: Diputados de Morena

“El exfiscal Jorge Winckler Ortiz deberá comparecer ante la justicia, que hoy lo reclama como presunto copartícipe en un delito tan deleznable como es la privación ilegal de la libertad, como da cuenta de ello, el Poder Judicial en su pedimento de localización y detención. Sin duda, el tiempo le está dando la razón a quienes promovimos su juicio político porque había elementos de su actuar al margen de la Ley”, enfatizó el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, a nombre del Grupo Legislativo de MORENA.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, lamentó que sea el tiempo el que ponga en su lugar a quienes han defendido a diestra y siniestra al exfiscal Yunista así como a los exfuncionarios que lejos de apegarse a la Ley, brindaron impunidad al grupo político del cual proceden.

Recordó que la Comisión Permanente Instructora sustentó el dictamen de Juicio Político en contra del exfiscal, con base en los elementos jurídicos presentados por la parte acusadora, que respaldó la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que ahora el Poder Judicial del Estado confirma la responsabilidad del exfiscal, con una orden de aprehensión en contra de Winckler Ortiz, sin embargo, quienes se opusieron dejaron de lado la justicia y privilegiaron sus intereses político-partidistas.

Juan Javier Gómez Cazarín expresó que se estará pendiente de este proceso así como del que se emprenderá en contra de Marcos Even, Fiscal Anticorrupción impuesto por el exgobernador Miguel Ángel Yunes para cerrar su círculo de protección, pues elementos como ellos, no pueden estar en el servicio público porque no responden a los intereses de las y los veracruzanos sino de su grupo político.

Enfatizó que Veracruz vive una etapa diferente en materia de procuración de justicia, lo cual vendrá a contribuir a la construcción de la paz que demandan las y los veracruzanos así como a terminar el clima de impunidad del cual gozaban los delincuentes para actuar libremente en contra de la población y los sectores productivos.

