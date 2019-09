Solecito Veracruz interpondrá una denuncia más a Jorge Winckler

Solecito Veracruz no se quedará de manos cruzadas tras la supuesta orden de aprehensión que fue librada recientemente en contra del ex fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz y del ex fiscal especializado en Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel, entre otros.

Ante ello, el mismo colectivo interpondrá una denuncia en contra del ex fiscal y de Coronel Gamboa, por lo que solicitarán asesoramiento legal para poder consolidar la denuncia y presentarla lo antes posible ante la FGE por omisiones en los casos de personas desaparecidas durante el ejercicio de los fiscales mencionados.

Esto fue confirmado por la representante de Solecito Veracruz, Lucia Díaz Genao, quien agregó que confía en que la justicia resuelva las denuncias que se han interpuesto en contra del funcionario.

“Nosotros damos la bienvenida de esa orden de aprehensión que viene con rezago porque desde cuando hubiéramos querido que empezaran a hacer justicia con ese grupo que se erigió como una pandilla, en tres años no hicieron ningún tipo de investigación en los casos de desaparecidos”.

“Vamos a entregar una carpeta con el abandono, la negligencia, las omisiones y creo que tenemos un caso para presentarlo que va a ser imposible que un juez diga que no (…) necesitamos el apoyo de las autoridades, incluso si algunos abogados saben y nos pueden apoyar también”, dijo.

La representante del colectivo retomó el tema de que, en los últimos tres años, se ha logrado la identificación de 24 cuerpos encontrados en las fosas de Colinas de Santa Fe en Veracruz y en Arbolillo, Alvarado, pero puntualizó que estos hallazgos los realizó el colectivo sin el apoyo de la FGE, institución que aún no ha hecho oficial la orden de aprehensión a Winckler Ortiz.

