Señala asociación escasez de medicamentos y atención contra el cáncer en Poza Rica

La presidenta del grupo “Vida Plena Después del Cáncer”, Silvia Bustos de la Cruz, compartió el sentir de mujeres en la zona norte del Estado, por la escasez de medicamentos para tratamientos de quimioterapias, situación que se agudizó los últimos dos meses en la entidad.

Mujeres de Poza Rica y la región que acudieron al Centro Estatal de Cancerología (Cecan), en Xalapa, regresan sin recibir la atención.

Y es que la asociación registra 55 féminas con cáncer de mama y más de 30 con cervicouterino que reciben ayuda para pagar medicamentos y gastos que implica viajar a otras ciudades para sus tratamientos de quimioterapias y consultas, pues en Poza Rica falta un hospital con estos servicios.

Silvia Bustos de la Cruz mencionó que en los últimos meses por falta de medicamentos se suspendieron algunos tratamientos, lo cual les preocupa pues representa un riesgo para la salud de las mujeres con la enfermedad.

“Hemos tenido personas que han tenido que regresarse porque no hay medicamento para sus tratamientos, no queremos que las mujeres pierdan su seguimiento ni sesiones, no debemos pasarnos más de una semana entre cada quimio porque se desfasan los tratamientos”, expresó.

Para buscar erradicar dicho tema, están realizando diversas actividades para reunir recursos económicos para poder continuar con los apoyos a mujeres que así lo requieren, todo gracias a “Vida Plena Después del Cáncer”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.