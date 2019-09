Por bloqueo suspenden audiencia intermedia en caso de policías 

Ex policías no pudieron ser trasladados a la Sala de Juicios Orales en Orizaba

La audiencia intermedia en el caso de los policías acusados de haber asesinado a los hermanos Pérez González se pospuso para el próximo 8 de octubre a las 13:00 horas.

Esto debido a que el Juez de Control no pudo llevar a cabo la audiencia, debido al bloqueo que mantienen padres de familia en la carretera Zongolica-Orizaba, por lo que los ex policías no pudieron ser trasladados a la Sala de Juicios Orales de Orizaba para declarar sobre el caso que se les imputa.

La audiencia intermedia era para presentar excepciones, acuerdos probatorios en las que el Juez de Control las pudiera admitir o rechazar y enviar el auto de apertura al Tribunal de Enjuiciamiento.

Gracias al bloqueo carretero, los implicados en el asunto del asesinato de los hermanos Pérez González, no pudieron ser trasladados para emitir su declaración, que estaba prevista para las 12:00 horas.

A esa hora, los padres de los jóvenes asesinados arribaron a las instalaciones acompañados de alrededor de 40 personas quienes con pancartas exigieron justicia ante los lamentables hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre de 2018.

