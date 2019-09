No voy a responderle a un recluso: Cuitláhuac García a Javier Duarte

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, aseguró que no responderá lo que diga un recluso, sobre los “tuits” que ha redactado el ex mandamás de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien se vincula al gobierno del Estado y a nivel Federal.

Insistió que el ex mandatario hoy preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México hizo un pacto con Miguel Ángel Yunes Linares, así como con el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero que no tiene ningún nexo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni con él.

Yunes, Osorio Chong y Duarte, pactaron. “Javier Duarte está tras las rejas con una pena que no corresponde al daño a causado a Veracruz, es mi opinión. Y lamento que los jueces hayan tenido otra”. —Cuitláhuac García. pic.twitter.com/S3Gz4GCnf5 — Christian Camacho (@ccamacho88) September 23, 2019

Lamentó que Duarte tenga acceso a redes sociales por lo que considero necesario que se analice e investigue qué estatus tendría esa cuenta, pero se ha dicho en otros medios, que el ex mandatario estatal usa su Twitter por medio de terceras personas.

