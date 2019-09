Anuncia Fiscal de los Animales su ‘renuncia’

Andrés de la Parra denunció públicamente que renunció de su cargo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales y Contra los Animales, a pesar de que se había dicho que fue removido.

Tras tres años en su puesto, dicha decisión fue tomada tras la designación de Verónica Hernández como encargada de la Fiscalía de Veracruz.

Desde el pasado viernes 20 de septiembre, De la Parra asegura que lo “corrieron”, “sin que mediase ningún procedimiento o causa”.

“Derivado de ello y mi postura de no continuar en una institución que concentra su esfuerzo en la persecución política y no en la procuración de justicia, he decidido presentar formalmente mi renuncia a la Fiscalía General”, dijo.

