Ante la propuesta de eliminación de los exámenes de admisión a las universidades, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario general de la Federación de Sindicatos y Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv), Enrique Levet Gorozpe, líder del Fesapauv, aseguró que solo se trata de “una mañanera más” del mandatario federal.

“Yo pienso que no lo tiene bien calculado el presidente, es una mañanera porque las universidades no podrían aceptar a más alumnos, si por el contrario no hay mayor presupuesto”, comentó.

Destacó que dicha propuesta es una total contradicción, luego de que el presupuesto asignado a las universidades, dentro del paquete presupuestal 2020, ha sido menor.

Es decir, sin mayor presupuesto para las universidades estatales y federales, simplemente no podrían sostener el incremento de la matrícula.

“Fíjense la contradicción, quieren que existe la gratuidad con fundamento a la reforma educativa, a la reforma al artículo tercero constitucional, quieren que todos los estudiantes que quieren entrar a la universidad, lo hagan sin examen de admisión, me parece muy bien que se incremente la gratuidad, que se incremente la matrícula de estudiantes que ingresan a las universidad, lo que no me parece que no sea soportado por una respuesta financiera por parte del gobierno, sino todo lo contrario lo están disminuyendo”, concluyó.

