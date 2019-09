El nulo crecimiento que ha registrado el sector restaurantero durante este 2019, provocará un ajuste de precios en la carta de los alimentos, dijo el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Daniel Martín Lois.

El entrevistado dijo que la crisis política, económica y de inseguridad, que existe en la entidad veracruzana, ha provocado que a la fecha el sector este prácticamente paralizado, poniendo en jaque a 300 restauranteros afiliados en la conurbación y 900 en todo el estado.

“El sector en general no ha tenido crecimiento y se nos han encarecido los productos, lo estamos absorbiendo como sector empresarial para no afectar, pero si siguen así las condiciones, llegará un momento que haya que subir el platillo, que la gente venga y que no esté conforme, no quisiéramos pero va a llegar un momento en que muchos restauranteros no van a poder mantener la situación y podría aplicarse al llegar diciembre, para finalizar el año”, comentó.

El entrevistado dijo que en general, los precios de la carta de alimentos, suele tener un ligero incremento con la llegada de época decembrina, sin embargo el porcentaje de acuerdo a la inflación.

Destacó que aunque no hay inflación, pero si se han encarecido algunos productos.

Citó como ejemplo que los restaurantes continúan pagando altas tarifas de luz, así como de combustible y eso pega al bolsillo de los empresarios.

“Por ejemplo no ha subido la carne, pero el transporte de la carne subió, el pago de luz se duplicó y así quedó, y ya quedó arriba”, comentó.

Concluyó que como empresarios, están buscando estrategias para el uso de energías renovables, pero al no haber flujo de capital, es difícil realizar este tipo de inversiones.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.