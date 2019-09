Motociclistas, principales donadores de órganos en Veracruz

La mayoría de las personas donantes de órganos fallecieron por muerte encefálica, causada en su mayoría por un accidente vial, donde el conductor de motocicleta no utilizaba casco, y por ello se han convertido en los principales donadores de órganos en la entidad veracruzana, dijo la activista de la prevención y donación de órganos, Yamira Hernández Canseco.

La entrevistada dijo que de los donantes cadavéricos, se obtienen diversos órganos como córneas útiles, procuraciones de tejido musculo esquelético útiles y válvulas cardíacas útiles.

“Desafortunadamente existe mucha apatía con respecto a la donación de órganos, no hay muchas campañas de donación, está en padecimiento de la insuficiencia renal, hay muchas personas que están en lista de espero, sin embargo existe un mínimo porcentaje de personas que se interesan por donar”, comentó.

Exhortó a los veracruzanos a checarse constantemente, porque desconocen cómo están de salud y sobre todo el estado de sus órganos, y en la mayoría de las ocasiones de diagnostica una insuficiencia renal muy avanzada.

“Una persona que no camina, come carne, toma refresco, no hace ejercicio, muchas veces no sabe que es diabética y eso desencadena problemas con las córneas, ojos, y la insuficiencia renal de cajón va deteriorando los demás órganos”, comentó.

En específico, es muy bajo el porcentaje de donadores de órganos en Veracruz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.