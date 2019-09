Marchan en Veracruz por la familia, contra el aborto y la inseguridad

Los manifestantes, quienes en su mayoría vistieron indumentaria blanca y azul, y portaron pancartas con mensajes de "No al aborto...sí a la vida", "México abraza la vida", "No al adoctrinamiento ideológico", también lanzaron la consigna de "Ni un mexicano menos".

-Exigen al Presidente, gobernador y legisladores atender necesidades prioritarias como salud, educación

Portando luces, lámparas y con pantallas del celular encendidas, cientos de personas marcharon por calles del centro de la ciudad para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, atención a las necesidades prioritarias de la población, como educación, salud y seguridad.

Al mismo tiempo se pronunciaron por el respeto a la vida y fijaron su postura en contra del aborto, en lo que denominaron “Caminata Iluminando Veracruz”.

Organizada por el Frente Nacional por la Familia en Veracruz, la marcha inició a las 19:30 frente el Tranvía del Recuerdo, enfiló por la avenida Independencia, dobló en Mario Molina para desembocar en el Paseo del Malecón y llegó a la Macroplaza.

Con los lemas “Salvemos las dos vidas” y “Por la Defensa de la Vida, la familia y las libertades”, la caminata fue parte de marchas simultáneas que se realizaron este sábado en más de 60 ciudades del país, en las que se exigió a las autoridades defender la vida desde la concepción y luchar contra la cultura de la muerte.

“Que piensen y legislen en el futuro, en lo que realmente hace fuerte a los mexicanos; no busquen salidas falsas que solo propagan la cultura del individualismo, de la indiferencia y de la irresponsabilidad”, señaló Marisol López García, coordinadora de este Frente en Veracruz.

Los manifestantes, quienes en su mayoría vistieron indumentaria blanca y azul, y portaron pancartas con mensajes de “No al aborto…sí a la vida”, “México abraza la vida”, “No al adoctrinamiento ideológico”, también lanzaron la consigna de “Ni un mexicano menos”.

En la Macroplaza, en donde se instaló un templete, López García expresó el mensaje central de la caminata en torno a construir alternativas de apoyo que salven las dos vidas, la de la mujer y la de su bebé por nacer, que frenen la doble violencia contra las mujeres, pues si ya sufrieron una violación no les ofrezcan puertas falsas como el aborto dejándolas en un severo y total abandono.

“Hoy los ciudadanos de Veracruz salimos a la calle a manifestar un sí a la vida, sí a la familia y a las libertades fundamentales muy a pesar de las adversidades que hoy vive México”.

Reiteró el llamado al Presidente y al gobernador porque la población no resiste más violencia e impunidad, en medio de un baño de sangre irracional.

Acusó que en Veracruz como en el país se vive la cultura de la muerte, y denunció diversas iniciativas de legisladores federales que atentan contra la vida, la familia y las libertades de educación para los hijos.

“No queremos Ley del Aborto, ni Ley Mordaza, tampoco Ley General de Educación con Perspectiva de Género, ni la iniciativa del ministro Arturo Saldivar que avaló la NOM 046-SSA2-2005, norma mexicana que impulsa el aborto en niñas a partir de los 12 años y deja impunes a violadores que abusan de las mujeres en nuestro país”, señaló.

Exigió a los legisladores no agravar el crimen organizado ilegal, y les pidió no impulsar leyes en favor de los homicidios y feminicidios prenatales, ni romper más el tejido social atentando contra el matrimonio, la familia y el derecho fundamental de la infancia de tener una vinculación estable con su padre y su madre, sin adoctrinamientos de falsas ideologías que confunden su sexualidad.

Apuntó que sin respeto a la vida no habrá paz, sin cuidado a la familia no habrá desarrollo, y sin paz ni desarrollo México no tiene un futuro digno.

Destacó que en materia de seguridad familiar las carencias son muchas y las respuestas pocas, porque se necesita atender secuestros, feminicidios, robo con violencia y todo lo que atenta contra la vida de los mexicanos, incluyendo los que están dentro del vientre materno.

Subrayó que los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos; incluyendo la correspondiente al desarrollo de las aptitudes intelectuales, morales y religiosas, la educación sexual, las actitudes y virtudes.

La manifestación concluyó sin incidentes poco antes de las 21:00 horas.

