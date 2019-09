Gobiernos actúan con opacidad: Jeremías Zúñiga

Aunque se tiene el derecho y la posibilidad de exigir a los entes públicos la transparencia en sus acciones, la sociedad no hace uso de esos recursos como debiera, ya que no existe la cultura de exigir esa información a las autoridades, en tanto éstas aprovechan la falta de interés que tienen los ciudadanos, para no rendir cuentas, señaló Jeremías Zúñiga Mezano, presidente estatal de Comunidades Seguras.

Expresó que el derecho a saber en qué se gastan el dinero los diferentes niveles de gobierno es fundamental para el combate a corrupción, pero todavía falta educación y cultura para solicitar la información a la autoridad, “tenemos los instrumentos legalescomo es el Instituto de Acceso a la Información, sin embargo todavía es mínima la participación de los ciudadanos para solicitarla”, subrayó.

Comentó que la población solo solicita la información cuando se siente afectada en algún derecho, sin embargo consideró que

sería bueno hacerlo de manera recurrente a través de diferentes colegios de abogados, contadores y profesionistas, o de manera individual, para que haya una auditoría ciudadana de manera continua.

Expuso que ello provocaría que los servidores públicos controlaran sus excesos y permitiría saber cuánto están ganando, en qué están empleando el dinero, y algo muy importante, qué resultados están dando a la ciudadanía.

Subrayó que por ejemplo a través del acceso a la información se puede saber qué resultados está dando cada estado en materia de seguridad.

La información, puntualizó, debe provocar que haya mayor eficiencia y eficacia en los servidores públicos para controlar sus ambiciones.

Señaló que no obstante debe considerarse también que buena parte de las solicitudes se realizan por internet y en el caso de Veracruz más de 60 por ciento de la población no tiene internet en el hogar, lo cual es una limitante.

Destacó que a los gobiernos locales les falta mucho en la transparencia, por lo cual es necesario aplicar la política pública internacional de gobiernos abiertos, “la verdadera gobernanza es un gobierno abierto en donde el ciudadano tenga acceso a todo,se entere de todo, comunicación e información permanente en donde el actuar y resultados del gobierno estén totalmente informados”.

Concluyó que en general en el estado y el país los gobiernos se aprovechan del bajo interés que tienen los ciudadanos y el desánimo social que aun existe para exigirle al servidor público que cumpla; incluso, añadió, en muchos casos se les tiene temor, se les sigue viendo como intocables o inalcanzables.

