En riesgo seguridad de la niñez por Ley de Educación: Dunyaska

-No hay responsabilidad ante cualquier falla en la construcción de infraestructura en planteles educativos.

La diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, expresó su preocupación por la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa avaladas por diputados de Morena, la cual no tiene contemplados varios riesgos para el alumnado al no garantizar que la infraestructura educativa y su mantenimiento sean idóneos.

Y es que en la Ley General de Educación que abroga la Ley General de Infraestructura Educativa, se plantea que sean comités de padres de familia quienes se encarguen de responsabilidades que le competen a las autoridades educativas como es la administración de recursos para realizar obras en planteles educativos, sin contar con medidas de protección civil, ni cálculos por expertos en la materia, dejando de lado la posible responsabilidad ante cualquier falla en la construcción.

Agregó que de acuerdo a la nueva propuesta, desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), organismo que se encarga de la administración de los recursos y lineamientos para la infraestructura y mantenimiento de los planteles y de coordinar la atención de los inmuebles ocasionados por desastres naturales, y el dinero ahora se le dará sin intermediarios a los Comités de padres de familia, directivos y docentes de cada plantel para realizar esta función.

Recalcó que esta responsabilidad no puede recaer en los padres de familia o personas que no son técnicos o especialistas para una construcción de planteles, ya que no garantiza la seguridad de los niños, pues podrían recaer en posibles irregularidades en la construcción, como sucedió con el Colegio Rébsamen en la Ciudad de México que colapsó en el sismo del 2017 y donde varios niños y niñas fallecieron.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso crear la Comisión Nacional de la Infraestructura Educativa como instancia normativa, ejecutora, de supervisión y certificación de la infraestructura física educativa a nivel nacional, establecer la obligación de escuelas públicas y privadas de cumplir los lineamientos, especificaciones y normas establecidas, asimismo establecer la responsabilidad de autoridades y particulares de la seguridad de los inmuebles como de la integridad física de quienes estén en ellos.

La Legisladora veracruzana también expuso que otros aspectos violatorios en la aprobación de las leyes secundarias que comprenden las leyes General de Educación, del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; la Ley del Sistema para la Mejora Continua de la Educación y la abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, considera el pase automático de los normalistas a las plazas der servicio educativo, sin proceso de selección alguno que evalúe sus capacidades y habilidades para desempeñarse eficientemente en el proceso de enseñanza aprendizaje, además de que se le quitan atribuciones al organismo que coordina el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Asimismo, la contrarreforma viola las condiciones de igualdad a las que concurrirán los aspirantes en los procesos de selección, además en el manejo de la nómina magisterial se fomentan intereses para decidir sobre las plazas, a fin de controlar, intervenir y supervisar todos los procesos de admisión, promoción y reconocimiento.

Finalmente reconoció a las maestras y los maestros de México por su trabajo cotidiano en favor de la infancia de nuestro país.

