TANATOLOGIA Y VIDA

A veces perder es ganar

Por: Mariana Osorio, tanatóloga

Crecemos con la falsa creencia de que perder es malo, nos educan para ganar y dejan de lado que perder, en ocasiones, ni siquiera es una elección, es parte de la vida, la cual siempre está en constante cambio.

Es casi imposible no perder, ya que tenemos pérdidas que están ligadas a nuestro propio desarrollo y ciclo vital, pasamos de la niñez a la adolescencia perdemos amigos por cambio de salón o de escuela; si nuestros padres nos llevan lejos, perdemos nuestro país y nuestras tradiciones; pasa el tiempo y nos convertimos en adultos; la vida nos llena de perdidas afectivas, materias, de estatus, económicas, de roles sociales, pertenencias, y así nos pasan los años mientras envejecemos, vamos perdiendo la salud y conocemos la muerte.

Perder implica cambio, transformación y crecimiento aceptamos que no podemos ganarlo todo ni perderlo todo, aceptar las pérdidas no te convierte en “perdedor”, por lo contrario, eres quien gana la experiencia, quien se queda con lo vivido, quien se da la oportunidad, las cosas grandes no salieron en el primer intento, todos los que hoy están ganando aprendieron perdiendo y saben que todo en algún monto se va a ir.

La pérdida viene cargada de pena, melancolía, frustración, ira y tristeza, emociones que son muy duras pero necesarias para el cuerpo que poco a poco se adapta a lo que viene, llorar y sentir dolor nos recuerdan que somos humanos que estamos vivos y que somos vulnerables, no perdedores.

En el momento que sentimos haberlo perdido todo, nos miramos desnudos al espejo y nos damos cuenta que seguimos aquí, que tenemos todo lo que necesitamos para empezar una y otra vez, nos tenemos a nosotros mismos, eso jamás lo vamos a perder. “A veces perder es ganar y no encontrar lo que se busca es encontrarse” Alejandro Jodorowsky.

Supérate poniendo más empeño, esfuerzo e imaginación, perder es la posibilidad de que venga un autoconocimiento, te sorprenderás de lo que eres capaz.

Si perdiste algo lucha por obtener algo mejor, si perdiste a alguien honra su recuerdo, no pierdas el tiempo sintiendo lastima por ti, no pierdas la tranquilidad por aferrarte a las cosas, esas siempre vienen y van, no pierdas tu dignidad aferrándote a personas que solo te quitan el control de ti y no te permiten conquistar algo mejor, recuerda que solo gana el que esta dispuesto a recibir.

Saludos para Ángela Danies de Santa Marta, Colombia. Me encanta leerlos y saber sobre ustedes mis queridos lectores escríbanme [email protected] y síganme en instagram @marianatantologa.