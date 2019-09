Mosaico Dominical 

¡QUÉ TAL amigos CHOCHOLEROS! Les diré que ya estamos en el noveno mes del año, septiembre, mes de la patria… El TIBURÓN, el OJITOS MEZA jugó en MORELIA, los del club deportivo VERACRUZ dando lo mejor de sí en la carta escrita por el propietario del equipo TIBURONES, comenta que no se darán por vencidos y que saldremos adelante de esta mala racha que lo convierte en el peor equipo del mundo al no ganar un partido por más de un año, APOYEMOS al TIBURÓN, es la parte que nos corresponde como afición, ojo me refiero a los verdaderos, los que aplauden y apoyan en las BUENAS y las MALAS a su equipo, nunca a los que ABUCHEAN a su equipo, fanáticos que cuando el TIBURÓN va bien se dicen fieles seguidores y cuando va mal lo niegan, ¡qué tristeza!, eso solo demuestra su falta de personalidad, de criterio y amor a la camiseta; el jugador número 12 debe hacerse presente en el Pirata, los ESCUALOS nos necesitan, APOYEMOS al TIBU… Un saludo muy afectuoso para DON RAMÓN GÓMEZ SAÑUDO y CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, feliz matrimonio veracruzano, su heredera CHARITO GÓMEZ BARQUÍN guapísima en este CHOCHOLAZO… 16 años está cumpliendo ISABEL FERNÁNDEZ LÓPEZ, heredera de nuestros amigos JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DEL PUERTO y CARLA LÓPEZ FANJUL DE FERNÁNDEZ, sobrina de PILI y BELÉN FERNÁNDEZ…

Charito Gómez Barquín, (guapísima)…

Gerardo y Chelita Gil de Poo, (feliz matrimonio veracruzano)…

Arantza del Rosario Carlo, (bellísima a sus 21 años de edad)…

Un feliz matrimonio veracruzano lo forman GERARDO POO ULIBARRI y CHELITA GIL DE POO, saludos a sus hijos GERARDO, JOSÉ CARLOS, ALEJANDRO y RAMÓN POO GIL, estos saludos se hacen extensivos a sus familiares y seres queridos… ARANTZA DEL ROSARIO CARLO guapísima y cumpliendo ya 21 años la heredera MANOLO y ERIKA CARLO DE DEL ROSARIO… La actriz y empresaria veracruzana MAGO RODAL GÓMEZ estuvo de visita en Veracruz y disfrutó de los CHOCHOLAZOS porteños en compañía de su familia, festejó a su hermano MEMO y con su cuñis TAMY OROZCO DE RODAL, también aprovechó para saludar a los amigos, en la foto con JENNY CASTRO DE SOSA… Un gustazo saludar en TRESILLO CAFÉ a la diputada local ANDREA YUNES YUNES, nos comentó que en el mes de octubre se casará con su galanazo CARLOS NOSTI PIEDRA, felicidades… Este próximo domingo 8 de septiembre la carrera a beneficio de la CRUZ ROJA MEXICANA delegación VERACRUZ, TODO MÉXICO SALVANDO VIDAS… Impresionante el desfile militar por el puerto de Veracruz con los cadetes de la HENM, saludos al almirante ROMEL EDUARDO LEDESMA ABAROA, comandante de la primera región naval…

Mago Rodal Gómez y Jenny Castro de Sosa, (guapísimas)…

Eliani Cahue, (felices 24 años)…

Miguel Salvador Rodríguez Azueta, (un abuelo de fiesta)…

Estamos de cabeza en el estado de VERACRUZ, o se ponen las pilas nuestras autoridades o esto no va funcionar y rodarán cabezas… Jueves 5 de septiembre en el teatro GUTIERREZ BARRIOS la premier de la película LA CONDESA DE MALIBRÁN a las 18 horas, una producción de ISIDRO LAISEQUILLA, felicidades… ELIANI CAHUE cumplió 24 años y lo festejó con su familia y seres queridos… MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA feliz de la vida el escritor en su faceta de abuelo, aparte le deseamos felicidades por estar cumpliendo TRES años con su programa radiofónico NACIÓN VERACRUZ al lado de JORGE LUIS MALPICA ORTIZ, en MÁS LATINA, enhorabuena y saludos para nuestro amigo el ING. FRANCISCO MALPICA VALVERDE… Va nuestro pésame para la familia GALÍ MALPICA por la irreparable pérdida de nuestro amigo FRANCISCO GALÍ MALPICA, en especial a su esposa PATY GÓMEZ DE GALÍ, así como a mis queridas NEGRITA y NATALIA GALÍ MALPICA, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en Paz nuestro amigo PANCHO, su legado pictórico queda para la posteridad… Cumplió años nuestro amigo y compañero ROGERIO PANO REBOLLEDO y lo festejamos con deliciosa comida en ASADERO 100 de EL DORADO, todo de diez, felicidades, ahí estuvimos con mi socio y amigo TONY HANNA, así como ALE ALVERDI, MICHELLE EVANS y DULCE URRETA, con ellas MAYEL MORALES, las atenciones de lujo…

Aída Lara de Guevara con Sergio y Ana Karen Moreno Lara, (bonita familia)…

Leonor Beltrán de Lugo, (distinguida señora)…

Melissa Uscanga, (guapísima)…

Una de las señoras más guapas es LEONOR BELTRÁN DE LUGO, saludos a su familia… MARIO y AÍDA LARA DE GUEVARA, un feliz matrimonio, en la doto AÍDA en compañía de sus herederos SERGIO y ANA KAREN MORENO LARA, grandísimos… MELISSA USCANGA radicando en la capital del país, está más linda que nunca… En unos días la inauguración de BMW en la Riviera veracruzana y también el PALACIO de HIERRO… Enamoradísimos JAVIER y CONCHITA TESTAS DE VÁZQUEZ, excelentes amigos del CHOCHOL… PANKY está de regreso al puerto jarocho después de merecidas vacaciones… ANDRÉS GARCÍA RIVAS muy chambeador y feliz con la llegada de sus nietos… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL y síganos en redes @NACHOCHOLNEW… PAULINA LEVET REYES, nieta de nuestros amigos el LIC. JORGE REYES PERALTA y LUCY LEO DE REYES, está presente en este CHOCHOLAZO… Saludos para la reina del Carnaval 2000 PAULINA REYES LEO, felizmente casada con ERNESTO LEVET… MARCELA ÁLVAREZ, una guapa jovencita iniciando sus estudios profesionales… DANIELA FUENTE MORENO y CINTHIA GUZMÁN TOACHE amigas inseparables de toda la vida…

Javier y Conchita Testas de Vázquez, (felices y enamorados)…

Paulina Levet Reyes, (disfrutando el regreso a clases)…

Va nuestro agradecimiento a TONY CHEDRAUI MAFUD por el detalle que nos mandó con motivo de los 60 años de TONY súper papelerías, el libro está excelente y nos narra pasajes importantes de nuestro pasado en Veracruz que cumplió ya 500 años de haber sido fundado, enhorabuena para TONY, un empresario que rebasó todas las fronteras de nuestro país para situarse con su empresa en cada uno de los estados que conforman nuestra República Mexicana… Un gustazo saludar a mi compadrito JUAN CARLOS MOLINA, estuvo CHOCHOLEANDO en el noticiero y habló de las más de 20 mil cabezas de ganado que han muerto por la sequía extrema que afecta nuestra región, aparte el líder cañero se refirió a lo desastroso que será la zafra este año y los venideros, una triste realidad que nos está afectando en serio… Un gusto saludar al lider del PRI en el estado realizando acuerdos CHOCHOLEROS, nuestro amigo MARLON RAMÍREZ… Feliz regreso a clases para todos… Este domingo 1 de septiembre BRIDAL RUNWAY, colección 2020 de YDALMI DUCK en el hotel ÍNDIGO, invitada especial ROSY PERALTA floristería, la cita es a las 17 horas… 29 de septiembre la preselección de MxU VERACRUZ 2019 en las instalaciones del gran hotel DILIGENCIAS, la cita es a las 12 horas… RAFAEL MENÉNDEZ y NATALIA PERUYERO a unos meses de su boda felicidades…

Marcela Álvarez, (guapísima)…

Daniela Fuente Moreno y Cinthia Guzmán Toache, (lindas veracruzanas)…

18 de octubre en el CANDELABRO KAROEKE a beneficio de las misiones, invitan MACARENA ORTEGA y MARCELA YLLANA, por cierto este pasado jueves ahí festejó MACARENA su cumpleaños… Sigue SEBASTIÁN JURADO convocado a la selección MEXICANA sub 22… De los cumpleañeros próximos de la semana, el martes 3 de septiembre nuestro Editor de Sociales aquí en El Dictamen, MARIO E. DURÁN… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 121 años, y ahora sí, adiós…