Curiosidades ligeras

* Recién creada la empresa de calzado deportivo Nike, la encomienda de diseñar un logotipo que diferenciase a la marca de su competencia no cayó en manos de una agencia publicitaria, ni siquiera de una profesional, sino de una estudiante llamada Carolyn Davidson ¿Su precio? Dos dólares la hora, al final, ascendió a 35 dólares. Claro, doce años después (en 1983) la ya colosal marca le obsequió a la señorita Davidson un anillo de diamantes y acciones de la empresa (cuyo monto aún es desconocido).

* Por obligaciones de su gremio, Saúl “El Canelo” Álvarez está obligado a defender su título de 160 libras cada septiembre (generalmente horas antes de que se celebre “El Grito”) pero éste año, no encontró un acuerdo económico con rival alguno, gracias a esto, la Federación Internacional de Boxeo le despojó su título. Se trata de uno de los pocos boxeadores que pierden su cinturón, por no luchar…

* Actualmente se encuentra en cartelera la novena película de Quentin Tarantino llamada “Once upon a time en Hollywood”, pero ésta curiosidad versa en otro film del director. En “Bastardos sin gloria” Patrick Elias interpreta al padre de Shosanna Dreyfus, al que solo se ve brevemente escondiéndose bajo unos tablones en el suelo. El padre del actor, era primo hermano de Anna Frank.

* En 3 días (el 4 de septiembre) se cumplirán 5 años del fallecimiento del cantautor argentino Gustavo Cerati. Al respecto: En 2010 padeció un Accidente Cerebro-Vascular que lo dejó en estado vegetativo por más de 4 años. Durante ese lapso, su madre reproducía las canciones de la banda haciendo que él moviera su cabeza al ritmo de la música.

* Los estadounidenses sienten una incontenible envidia por la Coca-Cola servida en México, resulta que en su país de origen, el refresco es endulzado con jarabe de maíz cuyo sabor encuentran repelente, por otra parte, en México no sólo se endulza con azúcar de caña, sino que se envasa en una botella de vidrio lo que no sólo la hace más atractiva, sino que argumentan, sabe mejor. De hecho hay miles de “gringos” quienes pagan envíos por Amazon con tal de hacerse con rejas de la “Mexicoke”.

* Durante el siglo 18, el puerto de Hamburgo era bastante popular gracias a su especialidad culinaria: Un simple medallón de carne, pero lo suficiente encantador como para que migrantes alemanes lo llevaran a Estados Unidos, con el tiempo, la receta sería bautizada como “Hamburguesas”.

* Muchas personas tienen, por “tic” nervioso, la costumbre de tronarse las falanges o la espalda, lo que no saben, es que si bien no hay evidencia de que ésta actividad se vincule con la artritis, si está comprobado que las personas que truenan las articulaciones de sus manos, pierden fuerza de agarre, es decir, su mano no soporta mucho peso gracias al desgaste.