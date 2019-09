Crítica: AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS

⭐️⭐️⭐️

Por: Mario E. Durán/Cinéfilos

Siempre debemos tener algo en claro: no porque el protagonista sea una estrella de gran renombre en Hollywood es significado que la película es para todo público, puesto que mucho depende la idea que el director quiera proyectar en su historia, que lejos de abordar temas sencillos, puedan resultar aburridos para un sector del público.

Y eso es lo que ocurre con “AD ASTRA: Hacia las Estrellas” un trabajo que se debe valorar más que nada por el factor sentimental que se ve reflejado en un hombre solitario, al que le ocurre algo por el que su vida no siente plena, caminando de fracaso en fracaso y del que existe una herida que de alguna forma no ha sido curada, no es su prioridad, pero al brindársele la oportunidad de vivir una experiencia que le permitirá saber varias respuestas, es lo que nos lleva a una cinta de la que podemos aplaudir enormemente su calidad de sonido (cada detalle en la sala de cine se escucha perfecto), además de los efectos visuales y el score que acompaña varías de las escenas de pensamientos o silencios que resultan ensordecedores dentro de este trabajo de ciencia ficción.

El veterano astronauta Clifford McBride (Tommy Lee Jones) desapareció hace más de 20 años en una misteriosa y patriótica misión en el espacio en busca de vida extraterrestre en el planeta Neptuno. Su hijo Roy (Brad Pitt), de misma profesión, no ha superado su misteriosa pérdida y aún guarda la esperanza de poder descubrir algún día que fue lo que ocurrió realmente. La NASA aprovechará este anhelo y motivación de Roy para ponerle al frente de una arriesgada misión espacial.

Aquí es donde entra una interpretación de Brad Pitt mesurada y tenue, pero que personalmente me resulta efectiva porque me recordó mucho a “El árbol de la Vida”, que anda más hacia los pensamientos expresados al aire y ese juego de miradas acompañadas por silencios, además de varios instantes de soledad que van acompañados con flashbacks que demuestran un amor quebrado y un pasado lleno de recuerdos que son el detonante de su actualidad inconforme, triste y desolada; amante de su profesión, es ahora cuando tiene la oportunidad de descubrir qué es lo que le ocurrió a su padre (de quien trata de limpiar su imagen) y afrontar una desconocida amenaza que ha puesto en riesgo la permanencia de la humanidad en nuestro sistema solar, permitiéndose con este viaje descubrir las verdaderas intenciones de la misión original de su padre y sus catastróficas consecuencias; aquí hablamos de un encuentro entre Pitt y Lee Jones que puede ser efímero y un poco carente de conectividad, pero el contexto con el que nos va llevando la historia dirigida por James Gray, nos da también esa cierta necesidad que todos tenemos por la aceptación, en este caso, de un ser que nunca figuró de la forma que debería ser correcto. Participa también Liv Tyler (aunque mínimas sus apariciones).

Aquí tenemos algo en claro: cuanto más huimos de lo que detestamos en nuestra vida, más próximos estamos a convertirnos en ello; también tenemos las consecuencias negativas que se generan cuando tenemos las ansias de lograr el éxito, no importando el daño que podamos cometer en terceros o por quiénes tengamos que pasar para obtenerlo, pero más que nada lo que esta cinta nos invita es a aprender que cerrando heridas de nuestro pasado, tenemos la oportunidad de poder avanzar y volver a comenzar.

