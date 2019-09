Mis queridos lectores es un gusto saludarlos.

TOM WELLING VUELVE A SER “SUPERMAN”

Tom Welling se viste de nuevo como “Superman” para formar parte de un crossover del Arrowverse, titulado “Crisis en tierras infinitas”. Dentro de la serie, el actor realizará dicha aparición en donde tendrá que lidiar con otras dos versiones más del último hijo de Kripton.

Durante ocho años Arrow se ha apoyado en Smallville, en pocas palabras, no habría Arrow ni Arrowverse sin Smallville, entonces cuando comenzamos a hablar sobre Crisis on Infinite Earths tuvimos prioridades y una de ellas era lograr que Tom repitiera su papel icónico de Clark Kent”, informó al sitio Entertainment Weekly Marc Guggenheim, el productor ejecutivo. Así que a los fans de esta serie y de Tom, ¡prepárense!

“THE CROWN” ESTÁ LISTA CON SU 3RA TEMPORADA

La serie “The Crown”, que aborda la vida de la reina Isabel II, está lista para su estreno el próximo 17 de noviembre y ahora quien llevará “el peso de la corona” será la actriz Olivia Colman, ganadora del Oscar 2019 como mejor actriz. La serie tendrá una temporada más, por lo que se espera que esta 3ra temporada sea un éxito como lo han sido sus dos antecesoras.

LA NUEVA PELÍCULA DE JLO, ENVUELTA EN ESCÁNDALO

“Hutslers”, el nuevo filme de Jennifer López, está en el ojo del huracán debido a que al parecer durante el rodaje, algunas personas se vieron afectadas económicamente. Varias trabajadoras del Show Palace de New York, lugar donde se rodó la película, han declarado a medios de comunicación y a través de sus redes sociales, su descontento por no haber recibido algún tipo de compensación por el cierre del lugar durante los días que ahí se filmó. Las Strippers comentan que el no haber podido trabajar les ocasionó pérdidas de miles de dólares responsabilizando a JLo por lo sucedido. La película está basada en un artículo del 2015 de la revista New York, donde abordaban como un grupo de strippers se unieron para superar la crisis económica estafando a los banqueros del Wall Street. El largometraje está dirigido por Lorene Scafaria y es protagonizada por Jennifer López.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Michelle Renaud quiere tener hijos con su actual pareja Danilo Carrera, así lo dio a conocer en una entrevista donde dijo, se siente feliz de todo lo que está viviendo al lado del actor por lo que no descarta darle un hermanito a su hijo Marcelo.

* Nick Carter, integrante de la banda Backstreet Boys, pide una orden de alejamiento contra su hermano Aarón Carter, esto debido a los problemas de actitud que tiene el también cantante. Al parecer Nick teme por su familia ya que su hermano menor ha manifestado que quiere matar a su esposa e hijo.

* Madonna más íntima que nunca, la cantante arrancó una gira de conciertos en espacios reducidos con el fin de estar más cerca de sus fans y así poder tener un momento más cercano. La también empresaria restringió el uso de celulares durante estos conciertos, según ella, para que no pierdan detalle del show.