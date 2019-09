Mis queridos lectores, es un gusto saludarlos como cada semana, iniciamos el mes patrio y con ello los festejos por nuestra Independencia, además de ser el mejor mes del año por ser mi cumpleaños…

QUE SIEMPRE NO, DICE LUPILLO RIVERA

Tras a verse rumorado que Lupillo Rivera sostenía una relación con Belinda, es el cantante quien por fin aclara este tema además de hablar del tatuaje que tiene de la también actriz. El hermano de Jenni Rivera a través de su cuenta de Instagram dejó claro que no tiene ningún romance con la cantante y que solo son muy buenos amigos; explicó que desde que se conocieron se creó buena química, pero jamás buscó algo más que una buena amistad; respecto al tatuaje, detalló que él es libre de hacerse lo que quiera en su cuerpo y que si se plasmó el rostro de Beli, fue porque se le hace de las mujeres más bellas que ha conocido. Es así como el ex coach de “La Voz México” aclara todo lo que se especulaba de ellos dos; de la supuesta boda que se decía, también dijo que esto es falso, ya que una unión como esta es algo muy importante.

ALFREDO ADAME ARREMETE CONTRA ANDREA LEGARRETA

Alfredo Adame sigue dando de qué hablar, esta vez fue por un audio que se filtró a la prensa donde despotrica de Andrea Legarreta, diciendo que ella le ha puesto el cuerno a su marido desde hace muchos años, además de comentar que fue por ella que salió del matutino de Televisa. Al parecer este audio tiene más de 8 años y el responsable de haberlo ventilado sería Juan José Origel, para afectar la imagen del actor: “Ese audio lo sacaron de una llamada que hice en privado hace más de ocho años con un reportero que trabajaba para Juan José Origel (…) Sólo lo sabíamos ella, el reportero, Juan José y yo”, afirmó. Al cierre de esta edición, Adame dejó claro que no lo preocupa lo que hagan en su contra, además de continuar hablando de todo el mundo.

YURI CON PROBLEMAS EMOCIONALES POR SU BIOSERIE

La cantante no la está pasando del todo bien ahora que se encuentra realizando su bioserie, pues dice que al no estar “maquillada”, remover recuerdos tan duros le causa un daño emocional. La jarocha, quien está al pendiente del proyecto, no quiere que se cuente la verdad a medias, por lo que se está preparando para lo que la gente pueda hablar de ella. En entrevista, la también conductora dijo que no hablará mal de las personas que estuvieron con ella en esos momentos donde tocó fondo, ya que es su historia.

KIRSTEN DUNST DEVELA SU ESTRELLA

Kirsten Dunst develó su estrella en el paseo de la fama de Hollywood; la actriz de 36 años en medio del llanto agradeció por este reconocimiento que pensó que jamás llegaría.

¿Será que los organizadores de este evento decidieron dársela después de que en una entrevista dijera que jamás ha sido tomada en cuenta por Hollywood?

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Filtran video íntimo de Horacio Pancheri, donde se le ve al actor sin camisa y autosatisfaciéndose. El actor de 36 años no ha dado declaración alguna aunque se sabe que le ofreció disculpas a Marymar Vega, su actual pareja.

* Mañana se estrena “La Usurpadora”, telenovela que forma parte del nuevo proyecto de Televisa, el cual hará remake de los melodramas más famosos de la televisora. Aunque la historia es completamente diferente a la que protagonizara Gabriela Spanic, se espera que sea bien recibida por el público mexicano.

* Kim Kardashian adelanta en redes sociales lo que podría ser el próximo disco de su esposo, Kanye West. La empresaria compartió una fotografía que deja ver las palabras ‘Jesus is King’ escrita en una libreta y bajo ello, doce títulos, que según fans se trata del próximo proyecto del cantante. ¿Será?

* Como cada año, el concierto de “La Fiera” está listo para poner a mover a los veracruzanos con lo mejor de la música regional mexicana. Serán más de 10 artistas en escena en la explanada del auditorio Benito Juárez.