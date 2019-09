Robles, Peña Nieto y Bartlett: contrastes de la justicia mexicana

Por un lado vemos, al expresidente Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz luciendo inmensamente ridículos con “disfraces” nada creativos en carísimos restaurantes en Nueva York. Sería interesante saber si se trataba de un reto o broma entre la pareja de enamorados o sí de verdad pensaron que era buena idea.

Peña Nieto y Tania Ruiz ya habían sido exhibidos bailando torpemente en una primera comunión, el exmandatario priista trataba de hilar los pasos de una pegajosa cumbia a lado de exuberantes y lujosas mujeres.

Antes se les vio paseando por España, caminando por las tiendas y lugares turísticos. Su novia, la modelo e influencer potosina lucia ataviada con sus mejores look invernales. En ese entonces, él aún estaba casado con la actriz Angélica Rivera, quien a los pocos días solicitó el divorcio.

Semanas después, la pareja se dio el tiempo de asistir a la boda de Mar Collado, hija del abogado Juan Collado, donde compartieron la mesa con toda una serie de personajes “respetables”, entre los cuales destacaron: el líder sindical Carlos Romero Deschamps; el exgobernador de Aguascalientes; Aurelio Nuño; la actual dirigente del PRI Claudia Ruiz Massieu; Diego Fernández de Cevallos…

Por cierto, actualmente Juan Collado se encuentra en prisión por presuntos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La misma suerte corre, la cercana excolaboradora de Peña Nieto, la ahora si preocupadísima Rosario Robles.

Que contraste de vida están viviendo Peña Nieto y Robles, uno paseando con su joven y hermosa novia, mientras Chayito ya no tiene ni para pagar los abogados, además acaba de ser inhabilitada por la Secretaria de la Función Pública, por un lapso de 10 años, por falsear información en su declaración patrimonial.

Una sanción que Rosario Robles considera desproporcionada, por ello, ayer la exfuncionaria pública envió carta a los medios de comunicación en donde asegura que esta siendo victima de vengas personales por parte de funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo contrastante es que a dicha secretaría (SFP) le parece que yo merezco una sanción de esa magnitud por un préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar, porque jamás se utilizó, pero le parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declarara propiedades por millones de pesos. Ahí sí hay justificación. Para los amigos gracia. Es evidente”, dice uno de los párrafos de la misiva.

Lo anterior en clara referencia al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien ha sido señalado por tener millonarias propiedades no haber puesto eso en su declaración patrimonial.

No cabe duda que aunque al parecer Robles sí tiene varias cuentas pendientes con la justicia, y sobre todo, con el pueblo mexicano, la forma en como se están llevando los casos si salta por sus contrastes y aparentes impunidades.

Mientras seguiremos viendo fotos de Peña Nieto y Tania Ruiz paseando y cenando un día en Nueva York, otro en Marbella, después quizás se pasen a Paris, no sé, tal vez ya organizaron un tour por Japón o alguna rincón en una de las maravillas asiáticas.

En tiempo real

1.- En medio de polémica y tomas de tribuna, la Cámara de Diputados aprobó con 288 votos a favor y 129 en contra la Ley General de Educación.

El partido del presidente, Morena haciendo exactamente lo mismo, o peor, de lo que acusaban al PRI, al PAN, al PRD, a MC, y en general a todos los partidos: autoritarismo disfrazado de mayoría parlamentaria, y en detrimento de la educación pública del país, es uno de los miles de comentarios en contra de la aprobación.

Uno de los cambios es la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), para entregar los recursos destinados al mantenimiento y rehabilitación de las escuelas directamente a los maestros y padres de familia, a través de Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).

2.- En el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no puede haber “borrón y cuenta nueva”, pero sí se busca un “replanteamiento total de la investigación” porque la quema de los cuerpos en el basurero de Cocula “es la parte medular de lo que hay que redefinir en la investigación y es el meollo de la mentira histórica”, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Entrevistado tras el simulacro de sismo realizado en esa dependencia señaló que “hay avances en las líneas de investigación que no se desarrollaron en la llamada verdad histórica, al mismo tiempo que habrá que reponer toda la investigación, porque lo acreditado todo este proceso jurídico en las últimas semanas no solamente es la debilidad con que se integró la averiguación previa sino las omisiones o alteraciones que hay dentro de la propia investigación”.

3.- Una jueza de Los Ángeles multó a dos fiscales con 5 mil dólares a cada una, por no entregar evidencia en el proceso contra Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol de la iglesia La Luz del Mundo, acusado de abuso sexual infantil y tráfico de personas.

La jueza de la Corte Superior Teresa Sullivan multó a las fiscales asistentes Amanda Plisner y Diana Callaghan con el argumento de que violaron una orden del tribunal de entregar material a los abogados de Naasón Joaquín García y otros dos acusados.

En la audiencia realizada el 23 de agosto, la juez Sullivan había pedido a los fiscales entregar a la defensa pruebas que presentó la testigo clave del juicio, Jane Doe 4, quien ha identificado a las presuntas víctimas de los abusos de que son acusados Naasón y sus cómplices.

La juez les dijo que debían compartir también los videos, fotos y mensajes de texto encontrados en los dispositivos que fueron confiscados al acusado.