PENSAMIENTO TRASCENDENTE

¡¡¡Hay que ser feliz, aunque sólo sea para joder..!!!

FILOSOFÍA DE ALTURA

Conforme pasan los años, empiezo a respetar más las técnicas Zen y la disciplina Tao. No me he vuelto budista, pero ya estoy haciendo todo Zen-Tao y tomándome las coas con más Karma.

RECOMENDACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE FUTOROS BILLETES

En los billetes de quinientos pesos deben de incluir la fotografía de charro de Juan Gabriel, no solo para que quedara más fregón el billullo, sino para que cuando abriera mi cartera diera: “Ya lo sé, que tú te vas”. Y en los billetes de a cien, deben exhibir la foto de Chabelo, para que d|ure mucho el billete.

UN MUCHACHO MUY FINO EN EL CONFESIONARIO

Fue un joven muy educado de caminar muy raro a confesarse, se reclina en el confesionario y al escuchar la voz del padre, le dice: “Padre, confieso de que he pecado mucho, además, quiero decirle que un amigo mío y yo “semos” homosexuales, y el párroco, corrigiéndolo le dice: “Somos” y el muchachón muy extrañado le dice: “¡¡¡¿Usted también padre?!!!”.

ME PARECE PERFECTO

Estaba María Félix en una fiesta; en eso llega una “actriz” de medio peo y se presenta ante ella: “Señora, señora, yo soy actriz y he hecho grandes telenovelas”. “Me parece perfecto”, responde la Doña con indiferencia. Y sigue la disertación de la recién llegada: “Pero, dígame Doña ¿Usted que ha hecho?”. “¡Pues mira, yo también soy importante, soy “LA DOÑA! Y me he esforzado por educarme; me he cultivado. Por ejemplo, antes yo decía “tenedor”, hoy digo “cubierto”; antes… decía “pasto”, hoy digo “césped”. ¡Es más! Antes yo decía “¡Me vale madre!, hoy digo: “Me parece perfecto”.

EL “CUERNO” PUEDE VENIR HASTA DEL MEJOR AMIGO

Atila, cuando iba a ir a pelea la guerra, le puso el cinturón de castidad a su amada esposa y le dejó llave en custodia a su mejor amigo, no sin antes decirle: “Si no vuelvo en un año, puedes abrir el candado”. Ya Atila iba a 3 kilómetros con rumbo a la batalla y en eso ve a su jero ambigo llegar a todo galope, gritando: “¡¡¡Atila, Atila, ésta no es la llave!”.

CONSEJO POR DEMÁS SABIO Y MUY OPORTUNO

Un hombre debe cargar siempre una foto de su esposa en su cartera, para que cuando tenga un mal día, la mira, respire profundo y diga: “Si puedo con esta loca ¡Puedo con todo!”.

RECUERDOS DE LA MUY LEJANA INFANCIA

Cuando era niño, recuerdo cuanto miedo le tenía a la oscuridad, ahora, todo es cuestión de mirar el recibo y le tengo un terrible miedo a la luz…

EXAMEN DE INGLÉS

En el colegio, en uno de los salones se lleva a cabo un examen de inglés oral. Por lo que el teacher comienza preguntándole al alumno: “¿Estudiaste inglés?”. El alumno responde: ¡Es obvio teacher! El mentor pregunta entonces, el maestro escribe en el pizarrón “I am” y repregunta: “¿Qué significa esto?”. Rápidamente el discípulo responde: “¡1 de la mañana!”.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.