Mal y de malas

No quería comentar al respecto, pero, los panuchos son reacios y además duros de entendederas. Me decía una amiga sobre lo del beso de Fox al anillo papal de Juan Pablo II, de que un contacto suyo le había dicho que Fox había sido un magnífico Presidente ¡Mala opinión! Que porque no hubo devaluaciones traumáticas en su sexenio. Si por esto se valora la importancia de un Presidente, está frito quien así lo diga. Fox ha sido el peor Presidente que hemos padecido los mexicanos. Y tan lo fue, que si todos recuerdan, en el 2000 arrasó tremendamente en las urnas. Yo recuerdo muy bien que el día que el señor del alto vacío hizo su cierre en la macroplaza de Veracruz, iba yo entrando al edificio de El Dictamen y me llamó la atención de una señora que venía con un automóvil con placas de San Luis Potosí. Curioso yo, le pregunté a la señora sí había venido de tan lejos para el cierre de Fox. Ella, con manifiesta prisa me respondió: “Si, vengo desde allá, pero es imperativo votar por él para que se termine de una vez por todas las malas prácticas de gobierno en México” ¡Y Fox ganó! Nadie lo creía, pero, se hizo el milagro porque fue una excelente jugada para Zedillo el reconocer el triunfo de Fox para librarse de la “joda” que vendría para él y su familia de haber dejado a un priista como sucesor, entiéndase: Labastida. Porque Zedillo había roto la tradición de no tocar a la familia de un expresidente ¡Y lo hizo! Para meter en cintura a Salinas. Y le salió la jugada a Zedillo.

DE MAL EN PEOR

Bueno, pero a lo que quiero ir es, que 6 años después el PAN ganó a duras penas gracias a un chanchullo del inútil de Fox, que había quemado todo su capital político y había desacreditado enormemente al PAN, tan fue así que Calderón tuvo que entrar por la puerta de atrás con apoyo del PRI para poder tomar protesta y de ahí salir corriendo de nuevo para luego decir de manera torpe el ya tristemente famoso: “Haiga sido como haiga sido…”. Y seis años después el PAN se desploma por completo e incluso el inútil de Fox apoya a Peña Nieto en lugar de a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Y seis años más tarde, ni con caldo de chéjere levantó el PAN, fue borrado literalmente del padrón electoral con la “ola AMLO”.

¡BIEN QUE METIÓ ALEGREMENTE LA MANO AL CAJÓN!

Dicho lo anterior, no olviden que Fox es lo más fraudulento y mentiroso que pueda haber, pues estuvo, él y su familia en el Fobaproa, porque estaban quebrados. Igual de jodidos andaban Martita y su familia. Pero, una vez en la Presidencia de México “la diosa fortuna llamó a la puerta del destino de Fox y familia”. Lograron sanear la economía familiar y la de los hijitos de Martita. ¿Qué pasó? Lo que les pasó al 99 % de los panuchos ¡Nunca habían estado donde hay y de ahí sus enorme honradez! Una vez con el cajón abierto ¡Vénganos a tu reino, salieron bravos para el billete! Nada más hay que recordar a “Los Amigos de Fox”, tan bien expuestos en aquel libro de “Me la jugué”, del ex gran cuate de Fox, Lino Korrodi (que como siempre lo he dicho cuando hablo de este texto, creo en algún momento de nuestra vida ¡Todos nos la hemos jugado!).

¡DIOS MIO, Y ELLOS TAN PERSINADOS! ¡ESCÁNDALO NACIONAL!

También, además de que regó el tepache horriblemente al besar el anillo papal, para demostrar de su inveterado “catolicismo”, resulta que de acuerdo con la Iglesia, Fox vivió en pecado de adulterio desde el 2 de julio del 2001 -fecha de su matrimonio civil- y hasta el 11 de junio del 2007 -autorización por parte de la “Sacra” Rota de la anulación. Y vivieron en amasiato hasta el 9 de julio del 2009, en que se casaron por la Iglesia. Y no estoy de fundamentalista, pero, como Fox hasta besó el anillo y sale como todo buen panucho ¡Pecador inveterado!), pues la Santa Madre Iglesia anula el matrimonio con Lilian de la Concha hasta después de una reunión de Calderón (lógico, siendo ya Presidente), con el Papa de las juventudes Hitlerianas o sea nazi, Benedicto XVI (quien sabe que tanto concedió el retardatario de Calderón a la Iglesia para pagar la deuda política con el pecador de Fox) ¿Entonces en qué quedamos, no que muy fundamentalista?

BRAVOS, LOS FOX Y LOS BIBRIESCA SAHAGÚN, PARA EL BILLETE

Y ya ven, Martita llegó como encargada de Prensa de Fox, bastante jodida económicamente y salió como Primera Dama ¡Bien cargada! Y en tanto, los hijitos de ambos anduvieron viviendo en el extranjero, cuando que siendo su papá un político segundón no llegaban ni a Chiconcuac. Y jamás desmintió la Pareja Presidencial (así le decían a Fox-Martita) aquello de que a los niños de Martita les dieron los créditos vencidos del Infiernavit para que se entretuvieran en algo los infantes.

O sea, dijera Don Jesús Reyes Heroles: “Se cayeron para arriba” Fox y un sinfín de panuchos ¿O no? Y conste que el Presidente fue Fox, por lo tanto, lo que hiciera Martita o los “niños”, es responsabilidad absoluta de Fox.

