Lo que se dice

BENDITO CLIMA

Es muy fácil para el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, seguir negando la situación de emergencia que ha provocado el Dengue, afirmando que hubo incremento por cuestiones climatológicas, “pero no se trata de una epidemia”. Negar lo innegable en nada ayuda al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Quedaría mejor, sería honesto vamos, si dijera que es una situación “extraordinaria” atípica, que los tomó desprevenidos, eso sería más creíble que empeñarse en decir que todo lo tienen bajo control. ¿Cómo es posible que desde hace casi tres meses haya comunidades con muchos casos, sin que ninguna autoridad sanitaria se haya parado para ofrecer ayuda? Entonces ¿cómo llevar un conteo de los casos, cuando los desconocen? Para nada debería tratar ese tema con tanta ligereza, que lo reconozca así como lo hizo para decir que en los centros de salud Veracruz se quedaron sin preservativos, lo que también es muy grave ante el incremento del VIH.

En las comunidades rurales la gente acostumbra tomar remedios naturales, crucetillo en especial, agua de coco e infusiones de hierbas, porque saben cómo curarlo. Decir que Xalapa tiene 150 casos confirmados es una burla, o solo que Ramos Alor se haya referido únicamente de una colonia.

EXHORTO

Ocho exjueces, jueces, juezas, con larga trayectoria dentro del Poder Judicial Veracruzano, mínima de 16 años, dirigieron una carta al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para solicitarle que en las 13 designaciones de Magistrados, próximas de realizarse, analice con acuciosidad sus respectivas hojas de “vida profesional”, los considere propios, que los tome en cuenta para cubrir la delicada tarea de impartir justicia, resaltando ser servidores públicos que cumplen con lo que mandatan los numerales 116, fracción III de la Constitución Federal, así como el 58 de la Constitución Estatal.

En su misiva manifiestan: “la posibilidad de ocupar una vacante de Magistrado es un derecho humano del cual gozamos, pues se encuentra inmerso en la atribución que tenemos de participar en la conformación de nuestra instituciones, ya que de lo contrario, seremos discriminados en forma inversa, ello, por no militar en determinado partido político, tanto más que la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso de Reverllon Trujillo contra Venezuela, ya determinó que las personas idóneas para esta función, deben ser servidores públicos con carrera judicial”. Firmaron: Alma Aleida Sosa Jiménez, Daniel Dámaso Vásquez Bautista, Adalberto López Pozos, Cristian Mauricio Mendoza Espinosa, Iván Emmanuel Diz Reyes, Erycka Paola León Tablada, Joaquín Reyes Martínez, María Andrea García Zavaleta, Marlem González Pérez, Laurentino Sosa Capistrán y el doctor en Derecho Javier Castellanos Chargoy.

OMISIÓN LEGAL

En más de asuntos judiciales, en nuestra entidad falta la Declaratoria de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha tarea es responsabilidad de la autoridad encargada de implementar el Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz, que deberá pedir al Congreso del Estado realice las Declaratorias, de las cuales una entró en vigor el 30 de noviembre de 2017, la segunda el 30 de noviembre de 2018.

Lo grave es que la falta de dicha formalidad, significaría que los Jueces de Ejecución han realizado actos de Administración de Justicia que podrían ser cuestionables legalmente, algunos hasta rechazados. Ahí tienen quehacer serio los diputados del PAN, que en lugar de estar perdiendo el tiempo indefendiendo al ex Fiscal Jorge Winckler Ortiz, ya deberían estar trabajando en un Punto de Acuerdo, corrigiendo tal omisión legislativa que data desde la Legislatura anterior cuando eran los amos del Congreso Local, ignorando que la Procuración y Administración de Justicia en Veracruz debe estar acorde con los lineamientos de la LNEP.

Si tienen dudas en cómo hacerlo, pueden orientarse con el abogado sureño, de Acayucan, Víctor Manuel Flores Hernández, él podría capacitarlos muy bien al respecto. Ex asesor del ex secretario de gobierno Gerardo Buganza Salmerón, en los mejores tiempos del panismo respetado, corría sangre azul por sus venas partidarias; antes, cuando era de color rojo, Flores Hernández ocupó con reconocimiento una variedad de cargos relacionados con la procuración de justicia.

HAY MUERTOS QUE NO HACEN RUIDO

Y son más duras sus penas, dice el viejo refrán, que parece estar acorde con lo que hasta anoche sucedía con el cuerpo del admirado cantante José José, que según trascendió, falleció la madrugada del sábado en un Hospital de Miami, USA. Hasta las veinte horas del domingo, todos los segmentos noticiosos de las principales televisoras del País, en transmisión permanente, seguían minuciosamente el curso de la indagatoria, pero la angustia del desconocimiento del paradero aumentaba de tono.

Obviamente para nada tiene que ver con el caso de “mi amigo Pedro Gómez” al que votaron de su casa por andar de parranda, según la guaracha tropical que han cantado todos los conjuntos del estilo bailable caliente.

ACIERTO

El Presidente del CDE del PRI, Marlon Ramírez Marín, sigue enriqueciendo su cuadro directivo, ayer estuvo de gira por Tlalixcoyan, donde inauguró moderno edificio del Comité Directivo Municipal; en otro acto, tomó protesta al joven Carlos Aceves Amezcua, nuevo secretario técnico del Consejo Político Estatal, acción que habla bien de ambos, pues proyecta el ánimo conciliador de quienes practican con vocación la democracia partidista, ya que los dos contendieron por la presidencia de la dirigencia estatal, sin crear resquemores.

POLÉMICA

La Arquidiócesis de Xalapa criticó ayer la reciente aprobación del aborto en Oaxaca, señalando que es una contradicción, porque su legislación en el artículo 12 protege la vida desde la concepción, mientras la reforma al Código Penal permite el asesinato en el vientre antes de las 12 semanas.

“Hacer leyes que promuevan la muerte de los no nacidos, causa un grave deterioro moral, se van deformando nuestros valores, no se protege al indefenso, ni se defiende al débil…” se plasma en el boletín firmado por el Presbítero José Manuel Suazo Reyes, vocero de la iglesia católica.

