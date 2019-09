Lo que se dice

ENREDO

Con todo respeto, pero está muy confuso el anuncio del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez de “que no hay reemplacamiento, hay un programa para condonar deuda por tenencia”.

Pero, el Decreto publicado el viernes anterior envío la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 378, por el que se establece el Programa de Ordenamiento Vehicular “Por tu Seguridad Actualiza tu Patrimonio 2019” que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, parece que dice otra cosa.

#BORRÓN Y PLACAS NUEVAS

Si bien, en el artículo 5 del Capítulo Tercero de las disposiciones generales, menciona que “el programa se realizará de manera voluntaria por los propietarios de vehículos del servicio privado (…) con lo cual recibirán beneficios fiscales adicionales”. También es cierto, que en los transitorios, el artículo tercero precisa que las placas, tarjetas de circulación, calcomanías numerales, emitidas por el gobierno del Estado antes de 2017, dejarán de ser vigentes el 1 de enero de 2021, de acuerdo con la Norma Oficial de la SCT: NOM-001-SCT-2-2016 de la SCT. Entonces ¿qué significa eso?.

¿ Y por qué los costos incluidos en la Gaceta Oficial serán para propietarios de vehículos al corriente en sus contribuciones estatales de 6.0000 UMAs ($506.94); propietarios cuyas unidades tengan adeudos en cuanto a sus contribuciones vehiculares 12.7232 UMAs ($1,074.98); Aparte el 15% del pago de fomento a la educación, por lo que el total será de $1,236.00?

PREPARATIVOS

El próximo sábado a las diez de la mañana en Coatepec, el presidente del CDE DEL PRI, Marlon Ramírez Marín, encabezará el segundo pleno del Consejo Político Estatal, donde será aprobada la convocatoria para la elección, mediante el método de consulta a la base, de dirigentes de comités municipales, así como de seccionales, con miras al proceso electoral para renovar diputados locales, federales, alcaldes, dentro de un año 10 meses.

CINISMO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Vaya, vaya, sin duda alguna el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, que con todo lo que presuntamente se llevó del erario veracruzano, al igual que todos sus cercanos excolaboradores, en algunos círculos de veracruzanos era hasta extrañado, luego del odio con que gobernó los dos años Miguel Ángel Yunes Linares, que echó de sus empleos miles de trabajadores incluido basificados con 15 o 20 años de servicio. Pues ese Javier Duarte, que como se ha dicho aquí es el preso mas libre, al permitirle opinar, escribir, tuitear, burlándose o aconsejando según sea el caso.

Ayer le respondió al @AbogadoWinckler, escribiendo “ahora va a entender a qué me refería con paciencia, prudencia, verbal continencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. Y le recomiendo que su patrón #Yunes deje de redactarle sus cartitas. #NiperdónNiolvido”

Ahora este hijo de doña Cecilia, hasta interviene en la política pública de Veracruz, atreviéndose aconsejar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en materia de seguridad, pues ¿qué quiere que lo contrate de Asesor?. Por cierto, ayer Javidu publicó su segunda columna “La Verdad Nos hará Libres” titulada: “Respetuoso aviso a tiempo, Señor Gobernador (primera parte)” donde menciona que hay actores sociales que desconocen la estrategia de seguridad que sigue el gobierno estatal…”

Por supuesto, Duarte fue tundido en redes sociales, por gente claramente identificada con el yunismo.

EL CID

Lo que se dice es que en política los muertos son inexistentes, que algunos astutos pueden ser como la mítica figura del ave Fénix, que resurge de las cenizas para emprender el vuelo. Tal es el caso del ex diputado federal, exalcalde, ex funcionario estatal, ex presidente del PRI estatal, Alberto Silva Ramos, que regresa con todo el poder económico, político, pero más aún, cargado de experiencia electoral, para contender en los comicios del 2021 por la segunda presidencia municipal de Tuxpan de Rodríguez Cano.

EQUIDAD DE GÉNERO

Ante la evidente falta de acciones positivas en favor de los veracruzanos de la Secretaria del ramo, la viajera Xóchitl Arbesú Lago, tres diputadas locales Morenistas de mayoría relativa, integrantes de la Comisión Permanente de Turismo, del Congreso del Estado, pusieron en marcha el sábado pasado por regiones, el programa titulado Semana del Turismo, del 21 al 27 de septiembre, que bajo el lema de un futuro mejor para todos, buscan fomentar la industria sin chimeneas, al tiempo de impulsar el empleo.

Ellas son María Esther López Callejas, de Emiliano Zapata, presidenta; María Candelas Doce, de Camerino Z. Mendoza, Secretaria; Rosalinda Galindo Silva, Vocal. Xalapa. Las sedes son Catemaco, Acayucan, Ciudad Mendoza, Puerto de Veracruz, Ixhuatlán de Madero, Costa Esmeralda, Xalapa.

