Extraviados

Ahora resulta que los Senadores panistas veracruzanos cierran filas en torno al despido del ex fiscal Jorge Winckler Ortiz, razón por la cual anunciaron que buscarán la desaparición de poderes en Veracruz, además de juicio político al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que por cierto, ni suda ni se acalora, conociendo las alharacas yunistas, ya dijo que ni se amparará ni nada, porque ni es Javier Duarte de Ochoa, ni tampoco Miguel Ángel Yunes Linares, “Yo no tengo cola que me pisen”. Tiene razón.

Utilizando las redes sociales, los Senadores albiazules destacaron que Veracruz es un estado fallido, por lo que su interés es restablecer el imperio de la ley, la normalidad democrática, la civilidad del Estado, expresando su deseo de destituir al Mandatario Estatal junto con los diputados locales, porque pusieron en riesgo el sistema de justicia. Ya andando encarrerados deberían pedir también desafueros de los alcaldes de Morena.

ESPERABAN LA ORDEN

Obviamente, se trata de patadas de ahogados, pues si tanto les interesa Veracruz, ¿por qué actúan hasta ahora? Así, justo de esa manera hubieran procedido cuando el régimen estaba en manos de Yunes Linares, porque la violencia nunca dio tregua, lo que si se dio fue la indiferencia, hasta insolencia del propio Winckler, un fiscal insensible por llamarlo decentemente, sino que les pregunten al grupo de Colectivos de Desaparecidos. Pero bueno, se trata de hacerse notar, porque saben muy bien que jurídicamente sus planteamientos son improcedentes, además que nunca les alcanzarían los votos para sus ocurrencias.

Es una tomadura de pelo para los veracruzanos que aún confían en ellos.

Y vaya que se extraviaron los legisladores de Acción Nacional, que deberían de tomar la tribuna más alta del País para ofrecer sus buenos oficios con el propósito de endurecer las leyes que rigen el estado de derecho, bajar los altos índices delincuenciales, la de los Derechos Humanos que protege delincuentes, como el sistema penal acusatorio, que los absuelve de delitos. Si Cuitláhuac García Jiménez tuviera la malicia de sus predecesores, ya hubiera ordenado auditorías al Ayuntamiento de Veracruz desde que Julen Rementería del Puerto fue alcalde, que también tiene su historia, igual que los presidentes municipales priistas posteriores.

QUISQUILLOSOS

Mañana muy temprano, en punto de las ocho de la mañana, el exsecretario de turismo del Supremo Gobierno de la República, Enrique De la Madrid Cordero, ofrecerá conferencia magistral con el título “Presente y Futuro del Turismo en México”, será en el Hotel Fiesta Americana del Boca del Río. La organizan dirigentes del sector empresarial privado, coordinados por el Presidente de la Cámara de Comercio y de Servicios Turísticos de la zona Conurbada Veracruz-Boca del Río, José Antonio Mendoza García, junto con el titular de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Lois Herrera.

Según críticos de café con leche, los empresarios van tomando acciones benéficas para el desarrollo del sector, ante la omisión de la Secretaria Estatal de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago. Otros comentaristas atribuyen el distanciamiento de ambas partes por razones partidarias, que de ser ciertas, sería penoso para los prestadores de servicios, pues el progreso colectivo se encuentra muy arriba de asuntos electorales.

LA BUENA

Los millares de ciudadanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, la noche del sábado para presenciar la ceremonia del tradicional “Grito” de Independencia, dado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que además coreaban sus palabras, demuestra que el Jefe de la Nación, va cimentando su liderato popular.

LA MALA

Que en las principales celebraciones de las Fiestas Patrias hayan ocurrido hechos lamentables, en la capital del País la caída de un paracaidista militar, que se debate entre la vida, la muerte. En Xalapa el incendio en el aire de un artefacto del juego de luces artificiales, que al caer lesionó media docena de personas, incidente que por fortuna quedó ahí, ya que el pánico pudo tener consecuencias que lamentar.

LA FEA

Xalapa, la capital del Estado, ocupa el primer lugar en el estado en el robo de vehículos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reveló 421 casos los primeros siete meses del año. El segundo lugar es Veracruz con 251, de los que 75 fueron con lujo de violencia.

YA ERA TIEMPO

Una jueza de Control del Juzgado de Pacho Viejo, ordenó a la Fiscalía General del Estado en manos de Verónica Hernández Giadáns desempolvar la carpeta de investigación 246/2016 relacionada con el saqueo que ha sufrido el Instituto de Pensiones del Estado, para ejercer acción penal.

Dio de plazo hasta el 27 de octubre para concluir la investigación, que ya lleva tres años durmiendo el sueño de los justos. Los más felices con la decisión son los integrantes del Frente estatal en Defensa del IPE (FEDIPEV). Van contra los exfiscales, así como ex directores de servicios periciales, mencionó la vocera de FEDIPEV, Adriana Chávez Tejeda.

[email protected]

[email protected]

Facebook LosHunos Atila

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.