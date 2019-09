En la opinión de… John M. Ackerman

La izquierda en el poder: AMLO y México

Cuando López Obrador ganó las elecciones del 1 de julio de 2018 muchos pregonaban un colapso económico. Decían que el peso, la gasolina y la inflación se irían hasta el cielo.

Pero hoy, el peso y la gasolina valen lo mismo que hace un año, unos 19 pesos, y la tasa de inflación se encuentra en uno de sus niveles más bajos de los últimos años, a solo un 4 %.

Resulta que la izquierda es mucho más responsable que la derecha en el manejo de las variables económicas.

Mientras Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto inflaron el gasto burocrático y quintuplicaron la deuda pública, hasta llegar a 10 billones de pesos, López Obrador ha acabado con el derroche y la corrupción para canalizar el gasto público directamente a los más necesitados.

Hoy fluyen como nunca las becas para los jóvenes, los estudiantes, los discapacitados y la tercera edad. Se aumentó el salario mínimo un 16 % y se han iniciado grandes obras, como el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, así como nuevas universidades y hospitales: todo sin aumentar la deuda pública.

Se reformó la Constitución para garantizar la democracia sindical, acabar con la contrarreforma educativa de Peña Nieto y asegurar la paridad de género en todas las candidaturas y los cuerpos colegiados del país.

También se han tomado pasos definitivos para acabar con la impunidad, con acciones contundentes en contra de Rosario Robles, Emilio Lozoya y Juan Collado.

Pemex se ha lanzado con todo para acabar con el ‘huachicoleo’ y la Semarnat respondió como nunca al derrame reciente del Grupo México.

Queda perfectamente claro que no hay pacto alguno con el viejo régimen.

Ahora bien, ha habido momentos difíciles, desde luego. Las amenazas de Donald Trump con respecto a la migración; la violencia desbordada, con más de 2.500 homicidios dolosos al mes; los nueve periodistas asesinados durante 2019; y la falta de un crecimiento económico más robusto: todos son retos importantes hacia el futuro.

Treinta años de gobiernos neoliberales basados en el saqueo, la violencia y la corrupción no se pueden revertir de la noche a la mañana.

Pero la Guardia Nacional ya es un hecho y no ha habido una sola masacre cometida por las fuerzas del orden. Tampoco hay un solo preso político o periodista censurado por el Gobierno actual.

Y el apoyo a la economía popular quizás tarde un tiempo en tener su impacto en los números del Fondo Monetario Internacional, pero desde ahora los más pobres perciben una mejoría en su nivel de vida.

Pero lo más importante, lo que deja perfectamente claro que hoy nos encontramos en un nuevo régimen es que, por primera vez en décadas, México cuenta con un presidente cuya misión es defender y apoyar a su pueblo en lugar de robarlo y violentarlo.

La gigantesca tarea de la transformación nos toca a todos y a todas. Manos a la obra.

@JohnMAckerman

