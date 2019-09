Diputados de Morena traicionan a la 4T y entregan el Congreso de Hidalgo al PRI

Después de las elecciones de 2018 para renovar el Congreso local, en Hidalgo existe una mayoría de Morena, al contar con 17 de los 30 diputados, pero una reforma constitucional los dividió y dio la impresión, de que el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador solo cuenta con 14 legisladores.

Luego de que 14 diputados de Morena presentaron una iniciativa para que el grupo mayoritario mantenga de nueva cuenta el control de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo por tres años, sus compañeros Susana Araceli Ángeles Quezada, Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Víctor Osmind Guerrero Trejo y Rosalba Calva García, a través de un mensaje se manifestaron en contra de continuar peleando por el control de ese ente.

Los diputados traicionaron la decisión mayoritaria de los hidalguenses, que votaron el pasado primero de julio de 2018 por la alternancia en el Congreso estatal, dominado por el PRI durante más de 80 años, al negarse a respaldar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y entregar a los priistas la presidencia de la Junta de Gobierno.

Cabe recordar que la anterior Legislatura de mayoría tricolor, reformó la Ley Orgánica en la última sesión ordinario de sesiones del Congreso para despojar a Morena del órgano de gobierno del Poder Legislativo con el beneplácito del gobernador Omar Fayad Meneses, lo que derivó en que la rotación de la presidencia de la Junta de Gobierno, misma que el primer año sería para el PRI (con cuatro diputados plurinominales y uno de mayoría), el segundo para el PAN (con tres legisladores pluris) y el tercero para Morena (con 17 diputados de mayoría).

El “agandalle” tricolor derivó en una crisis política que fue subsanada con un acuerdo político que involucró a representantes del gobierno federal, a funcionarios del gobierno de Hidalgo y a los diputados locales, lo cual permitió a Morena presidir el primer año de ejercicio de la Legislatura, sin embargo, lo pactado por el gobierno estatal fue incumplido.

El próximo año se renovarán en Hidalgo 84 presidencias municipales, por lo que la Junta de Gobierno del Congreso es codiciada por el gobernador y sus incondicionales priistas porque la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020 puede influir en los comicios locales.

En tiempo real

1.- El aborto clandestino es la tercera causa de muerte para las mujeres en Oaxaca. Por eso, la aprobación del Aborto Legal en la entidad, es un paso histórico hacia el derecho pleno de las mujeres.

El Congreso del Estado de Oaxaca, el mismo que hace unos meses declaró persona ‘non grata’ a Gabriel Quadri, aprobó ayer aprobó con 24 votos a favor en lo general la despenalización del aborto, con lo que las mujeres podrán abortar antes de las primeras 12 semanas de gestación sin ser perseguidas penalmente.

Con dicha votación, Oaxaca es la segunda entidad del país en despenalizarlo, reconociendo así el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Hasta ayer, la Interrupción Legal del Embarazo solo se ejercía en la Ciudad de México.

2.- “Tomarle fotos a escondidas a una mujer en el Metro es violencia. Que un hombre se suba a un vagón exclusivo para mujeres también es violencia”: son frases que forman parte de los mensajes de la nueva campaña contra el acoso sexual en el transporte público que fue presentada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Para inhibir el acoso dentro del Metro y del Metrobús, se ha cambiado la señalética para indicar de forma más clara cuáles son los espacios reservados para mujeres y menores de 12 años o menos. Quien no respete estas disposiciones podrá ser sancionado con arresto o una multa de hasta 2 mil 534 pesos.

Además, los mensajes advierten sobre otras conductas indebidas y violentas en el transporte, en el espacio público, en el trabajo y en el hogar.

Enhorabuena por este tipo de campañas, esperemos que hagan eco en las conciencias de los hombres violentadores.

3.- El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado exigió la separación de Manuel Bartlett Díaz como director de la Comisión Federal de Electricidad, mientras es investigado por presuntamente ocultar bienes y empresas en su declaración 3 de 3, así como por “conflictos de interés denunciados en medios de comunicación”.

A través de un comunicado, los legisladores hicieron referencia a las 12 empresas y 23 inmuebles, presuntamente propiedad de Manuel Bartlett, familiares y su pareja, que no fueron incluidas en sus declaraciones financieras, y que han sido materia de reportajes publicados en los espacios informativos del periodista Carlos Loret de Mola.

No obstante, el presidente López Obrador respaldó nuevamente a su colaborador afirmando que no confía en ciertas investigaciones periodísticas.