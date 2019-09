Corte de caja

El Informe del Presidente López Obrador no tuvo sorpresas

El Informe del Presidente López Obrador no tuvo sorpresas, o utlizando su frase, no tuvo otros datos más allá de lo conocido en sus constantes exposiciones mediáticas, en las que ha puesto de manifiesto su concepción de gobierno y el ejercicio del poder.

Es decir, su informe ha servido para recalcar y matizar que está decidido a separar el poder político del económico, y a desterrar la corrupción enquistada en la forma de vida de los mexicanos, especialmente en la función pública.

No obstante el Presidente reconoció que la economía no está creciendo como lo esperaba, pero insistió en que no hay recesión y que es menos injusta la distribución del desarrollo.

Por ello el aumento del salario mínimo, la entrega de pensiones a adultos mayores, discapacitados; becas a estudiantes, pago directo a los padres que mantienen a sus hijos en guarderías.

Se observa que no va mover un ápice su política económica por más que el sector empresarial y los organismos internacionales presionen para que se les haga caso: “Hay que desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del simple crecimiento económico”.

Y para los castastrofistas financieros destacó que las reservas nacionales han crecido, además de que la Bolsa de Valores se ha mantenido estable, aumento en las importaciones, sin mayores impuestos, ni de precios de gasolina, con un peso estable.

Amlo dejó clara su postura en cuanto al cambio radical de hacer las cosas, con su propuesta económica de convertir la austeridad en una forma de vida del gobierno.

La alusión al tema del combate a la corrupción fue su constante: “….por eso si me piden que exprese en una frase ¿cuál es el plan de gobierno? respondo: Acabar con la corrupción y la impunidad”.

“Quienes se oponen al cambio están aturdidos…la mayoría de los mexicanos apoyan el cambio”, expuso hacia el final de su mensaje, quizá respaldado en las cifras de las encuestas previo a su informe, en las que se observa que mantiene una aprobación de la población de entre el 67 al 73 por ciento, incluso con un crecimiento respecto a las semanas anteriores.

Vienen 5 años por delante en el ejercicio de la Cuarta Transformación, apenas una quinta parte del tiempo ejercido. Valdría la pena mantener el beneficio de la duda, antes que anteponer, solo porque si, la animadversión a una nueva forma de gobernar.

NOMBRAMIENTOS

El director general del Autotransporte Federal de la SCT, Salomón Elnecave Korish, estuvo hace unos días en Veracruz, en donde llevó a cabo la supervisión de algunas acciones relacionadas al sector y autorizó nombramientos a nuevos delegados en ciudades importantes del estado.

Cabe destacar que al menos en Veracruz, los directivos de la SCT se han acercado a los empresarios del sector transporte para conocer de viva voz las necesidades y problemáticas, es decir, para tener la radiografía actual de lo que pasa en este ámbito.

Así, en cumplimiento a las instrucciones del director general de Centros SCT en el estado, José Vega Regalado, y en respuesta a los acuerdos tomados con el sector transportista, fueron designados dos nuevos delegados del autotransporte federal en dos ciudades de la entidad: Edgar Elif Rivas Pelayo, en la delegación Orizaba-Córdoba y a Ignacio Hernández Hernández como delegado interino en Poza, con lo cual se atendió la petición de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

A los dos funcionarios les dio posesión de los cargos Rodrigo Garza Sosa, subdirector del Autotransporte Federal de la SCT en el estado.

AUDITORES

El cambio de auditor general del Organo de Fiscalización Superior (Orfis) nunca había generado tanta expectativa como ahora.

Todo mundo ha levantado la mano, tanto profesionales en la materia como René Mariani, el mismo Lorenzo Antonio Portilla -actual auditor que busca repetir- hasta personas con nulo conocimiento de la fiscalización superior como Arturo Rivera, Raúl Morales Flandes o Martín Lozano… ¡vaya! hasta Iván López, con una reputación nada buena.

La Comisión de Vigilancia en el Congreso tiene una gran responsabilidad en los próximos días, ya que en estos tiempos no se puede poner al frente de un organismo tan importante a cualquier persona; el contexto que vivimos ya no deja margen para improvisados o para quien tenga muchas ganas de aprender.

Tan sólo hace unos días se manejó que en la Cuenta Pública 2018 se auditaron 328 entes fiscalizables, entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, 212 ayuntamientos y entidades paramunicipales.

El Orfis emitió 2 mil 663 pliegos de observaciones, derivando en 6 mil 322 observaciones financieras y 2 mil 205 observaciones técnicas a la obra pública, todo eso en los últimos 5 meses.

Es momento entonces de que los diputados se pongan las pilas, que las cámaras empresariales dejen de politizar el tema, pues lo que se necesita es trabajar como se ha hecho hasta ahora y buscar que Veracruz siga siendo referente de fiscalización superior a nivel nacional, ya que en otros renglones como la seguridad estamos reprobados.

Correo electrónico: [email protected]