CoDi: la plataforma gratuita de pagos digitales

Ramón Santoyo

A finales de este mes está previsto que Banco de México libere la plataforma digital llamada CoDi, Cobros Digitales, que nos va a permitir a todos realizar en forma segura, eficiente y prácticamente instantánea cobros y pagos en forma gratuita hasta un monto de $8,000 pesos.

¿Como funciona? CoDi utiliza un código QR, un código de barras bidimencional como el de la imagen, que contiene información digitalizada que se vincula a la cuenta bancaria de quien cobra.

Para entenderlo más fácilmente veámoslos en tres simples pasos:

1) El negocio o persona que cobra muestra su código QR a quien paga, es un mensaje de cobro. Este código puede estar en el celular de esta persona o ya impreso, como en esta página.

2) La persona que paga toma esta imagen con una aplicación de banca móvil o similar, lo acepta, indica o confirma la cantidad a pagar y la envía. Todos las apps de los bancos nacionales, y las de algunos otros participantes en el ecosistema, tendrán esta funcionalidad.

3) Segundos después queda aplicado el pago y ambas partes son notificadas. Ninguna de las partes tiene que pagar comisión por ello.

Los requisitos para usar CoDi son simples: tener una cuenta de banco y un celular inteligente.

¿Ventajas?

Imagínese querer pagar $137.75 con un billete de $200 en una caja que no tiene cambio. Con CoDi el pago es por el monto exacto e instantáneo.

Otra ventaja es que CoDi será un factor que promoverá la inclusión bancaria. Alejandro Díaz de León, Gobernador de Banco de México, indicó hace algunos meses que hay dos veces mas personas con teléfono celular que con cuenta bancaria. Mi celular será mi cartera.

Para Banco de México hay también un ahorro importante al hacer pagos digitales pues el imprimir físicamente el dinero tiene un costo, lo mismo que el trasladarlo a todo el país así como prever su desgaste y reposición.

¿Desventajas?

El CoDi tiene sus detractores. El principal argumento en contra de su uso es la posible fiscalización de todas las operaciones que por ahí se realicen. Efectivamente toda operación financiera digital deja un registro de quien la envía y quien la recibe, pero esto es igual con tarjetas de débito o crédito, pago con cheque o transferencia.

Otro argumento que he escuchado en contra es que afectará negativamente a los bancos que dejarán de cobrar una comisión por consumos con tarjeta, sin embargo para negocios y personas esto es una buena noticia.

He tenido oportunidad de probarlo desde hace algunos meses con uno de los bancos que participaron el el piloto de Banco de México e invariablemente me ha funcionado perfectamente. En lo personal creo que el CoDi llegó para quedarse.

Ramón Santoyo

[email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.