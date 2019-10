En la opinión de Buenos Días…

LA TRIPLE MORAL

Una amiga me envía un discurso del senador por el estado de Oklahoma, en los EUA, el señor James Lankford, en donde expone casi con lágrimas en los ojos y obviamente todo un show, al hablar del aborto, en donde se está permitiendo el matar en el vientre a seres humanos inocentes, por no ser considerados aun entes con derechos, pero, eso sí, se utilizan los órganos o ciertas partes de los fetos para experimentar médicamente con ellos. Él se duele de tal acción, pues dice hay incluso comisiones del senado norteamericano que han aprobado partidas para la protección de las orcas marinas, de los caballos, etc., pero, que en lo que respecta al aborto no se hace nada para impedirlo en los EUA, en donde el Estado de Derecho debería de proteger a los seres humanos no natos. Y habla de la Declaración de Independencia de los EUA, donde dice que desde la Independencia de su país se contempló la igualdad para los seres humanos en ese territorio, pero, que al parecer ahora, por “comodidad” se ha olvidado tal principio.

HE AQUÍ LAS TRES ANTI MORALIDADES DE GRINGOLANDIA

Lo anterior, a groso modo lo que dice el legislador de EUA, peeeeerooooo, ahí el señor senador Lankford no dice que está haciendo su exposición con una triple moral, y digo triple, porque incuestionablemente, él y los demás políticos gringos como él e infinidad más, se hacen tontos porque en la Declaración de Independencia de los EUA en 1776, donde se dice que todos los hombres fueron creados iguales y el Creador otorgó a los hombres derechos iguales.

Primera anti moralidad: Omite el senador decir que no se consideró a los esclavos negros poseedores de estos principios y tuvieron que pasar casi cien años para que apenas se les reconociera la libertad ¡Y fue hasta la década de los sesentas del siglo pasado que apenas se les comenzó a considerar sus demás derechos humanos! Segunda anti moralidad: ¿Y todos los seres humanos asesinados en las guerras provocadas por los EUA, en donde hay niños, mujeres, ancianos y hombres de todas las edades, destripados, despedazados, mutilados, etc., todo en aras de la fortaleza económica del capital gringo, no cuentan? Tercera anti moralidad: ¿Y la forma en cómo los EUA tratan a los inmigrantes, peor que animales, por el hecho de perseguir el “american way of life”, que el cartel de Washington, D. C., del que él forma parte, porque los han robado vía materias primas e intereses usureros vía deuda externa, tampoco cuenta cómo genocidio?

EL ABORTO, MENOS DOLOSO QUE SOMETER A LA MISERIA A MILLONES DE HUMANOS

Y miren, sí, el aborto puede ser abominable de acuerdo con los principios cristianos, pero ¿Acaso las asociaciones cristianas cumplen a cabalidad la filosofía de Cristo? Sobre todo la de amar al prójimo ¡No! Empezando por la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes se comportan como una cofradía mafiosa donde han protegido y ocultados ¡Por siglos!, violaciones y toda clase de perversiones, más allá del aborto. Siendo ahora apenas que el Papa Paco ha comenzado cierto combate en contra de la pederastia en la Santa Madre Iglesia.

Por lo tanto, durante siglos se ha abusado de los débiles, sobre todo de las mujeres, a las que todavía se les obliga a tener hijos aun productos de violaciones. Cuando que el problema del hambre en el mundo, sobre todo en la actualidad, se debe a la sobrepoblación ¡Y no digamos todo el resto de la problemática que padece el planeta entero!

NO CABE DUDA, LOS HUMANOS SEGUIMOS SIENDO UNA BOLA DE MOJIGATOS

Es vergonzoso que no se tome en cuenta la opinión de las mujeres que a gritos piden se legalice el aborto, todo por las presiones eclesiales, cuando que ningún credo cristiano tiene la estatura moral para opinar al respecto.

Y en cambio, las mujeres que deben hacer frente a toda una serie de problemas de todo tipo por embarazos no deseados, son echadas a la cárcel o condenadas a morir por prácticas de abortos clandestinos, cuando que la sexualidad no se puede negar a nadie. No lo dijo abiertamente porque la hubiesen corrido del convento, excomulgado y además quemado con leña verde (a lo mejor su actitud rebelde se deba a que fuera también víctima del acoso sexual de algún prelado, como es costumbre en la Santa Madre Iglesia), pero, nada más hay que leer a Sor Juana Inés de la Cruz para ver que ella estaría ahora apoyando al aborto o luchando en favor del mismo.

¡Qué bueno que en Oaxaca si se escuchó la voz de las mujeres y ha sido legalizado el aborto y no morirán más de ellas por abortos clandestinos! Y total, que cada quien cargue con su conciencia, según su creencia, es parte del albedrío.

