En la opinión de Buenos Días…

POSICIÓN POR DEMÁS INTELIGENTE Y MUY DIPLOMÁTICA

Además ¿Qué diantres se puede esperar de una bestia como el Trumpas? Por lo tanto, lo respondido por AMLO con respecto a lo dicho por el bravucón del Trumpas es una respuesta altamente inteligente ante un vecino gobernado ahora por un individuo belicoso a extremis y que además, en caso de ser la respuesta de AMLO contraria a los principios de una sabia política en general con respecto a un poderoso, le estaría dando argumentos y motivos más que válidos para que el energúmeno del inquilino número uno de la Casa Blanca (la de Washington, D.C. Of course!) para iniciar incluso un ataque en contra de México (incluso militar), con lo que él saldría al paso con la madriza que están dando y a punto de arreciarle los del partido demócrata al tipo ese allá en gringolandia; donde hasta ya varios republicanos están apoyando a los demócratas en contra de pelos de elote Clairol.

ENTONCES, FIFIS, CONSERVADORES Y DEMÁS FAUNA GRITARÍAN: “¡¿POR QUE HIZO ESTO?!”

De ponerse “patriota” AMLO, México entraría en una espiral de crisis terrible (que lo que ahora tenemos –precipitado por el torpe de Calderón- nos iba a parecer un día domingo en la alameda). Y entonces los “Fifís”, “conservadores”, “viudas” de Peña Nieto, al igual que los inútiles de Fox y Calderón, como infinidad de panuchos estarían diciendo: “¿Por qué se puso al tú por tú con el Presidente de los EUA, acaso no sabía los resultados?”. Ergo: AMLO si sabe de política.

ESTO DEBE DAR CALMA A LOS REACCIONARIOS, “JIJOS” DE MAXIMILIANO Y CARLOTA

Así que aquellos que están jode y jode con que AMLO se va a reelegir, ahí tienen una respuesta que les debería resultar por demás calmante y esperanzadora para sus ansias ¡AMLO no se reelegirá porque los gringos, bajo ningún concepto quieren un incendio en su patio trasero! Y eso lo saben todos los políticos mexicanos.

DE AHÍ LO DE: “¡AY DE MÉXICO, TAN LEJOS DE DIOS Y TAN CERCA DE LOS EU!”

Incluso, nos vamos a la historia, cuando México era fuerte, con un tremendo empuje en todos los órdenes ¿Cuándo? ¡Con Don Porfirio Díaz! Cuando él se entrevista con William Taft, el presidente norteamericano en octubre de 1909, primero en El Paso, Texas y a continuación en Ciudad Juárez, Chihuahua. En las “platicas privadas” que siempre tienen los Presidentes (hasta la fecha), a Don Porfi, Taft le leyó la cartilla de que debía abrir el mercado mexicano a los EUA en detrimento de Europa (Inglaterra principalmente, con quien negociaba la mayor cantidad del petróleo mexicano; no olvidemos fue la Casa Pearson and Son Ltd., una empresa inglesa la que construye el Gran Canal de desagüe de la ciudad de México, las instalaciones portuarias de Veracruz, la construcción del ferrocarril de Tehuantepec e incursiona en la explotación petrolera). Como Díaz se negó, entonces el Tío Sam le dedicó la Revolución “Made in USA”.

¡Y CARRANZA PREVALECIÓ!

Y ahora, que los EUA tienen agarrado a México más allá de todo lo posible ¿Creen ustedes que es oportuna una confrontación con la nación más poderosa del mundo? Eso sería ser un absoluto ignorante de la historia, incluso de la Universal, pues no olviden el “telegrama Zimmermann”, que le provocó a Carranza hasta forúnculos en las naylon y los ojos de jaiba cuando lo lee, pero, la “inteligencia” gringa, alertados por los ingleses ya lo sabía desde “endenantes”. Carranza se disciplinó y hasta pudo conservar la Presidencia.

Ahí les dejo de tarea lo de este telegrama, que ya en otras ocasiones se los he contado, pero, si se les olvidó se los repito rapidito la semana entrante.

¡CÓMO JODÍAN LOS “GRITA POR TODO” CUANDO POR MÉXICO PASABA QUIEN QUERÍA!

Y no le hagamos al cuento, que bien que nos benefició la medida de no dejar entrar a los migrantes ilegales a territorio nacional, pues muchos se estaban quedando en territorio nacional (aún quedan algunos) y lejos de ponerse a trabajar andaban pidiendo limosna y otros dedicados a la pepena y si ya estamos de violencia hasta el queque, con estos “presentabilísimos hermanos” nos iba a ir peor. Así que nada de andarse alebrestando y haciéndole al ensarapado. Nada más hay que ver la de ataques de los cubanos en las instalaciones de migración mexicana a nuestras autoridades ¡Exigiendo, los llevaran hasta la frontera con los EUA! ¿Qué tal? Así que no le hagamos al Evenflo, que salimos ganando con el tapón que a producto de gallina se instaló en la frontera con Guatemala.

Es y ha sido una salida inteligente por parte de AMLO no confrontarse con los EUA ni con ningún otro Estado libre y soberano. Sí ya tenemos la “guerra” creada por Calderón, para que andar de “sácale punta”.

