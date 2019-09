En la opinión de Buenos Días…

EL IMPERIO CONTRA ATACA

¡No frieguen! El día de ayer, un muy grato amigo, quien me hace el favor de venderme macetas o de reparar las que tengo cuando resultan despostilladas, me envía ayer un mensaje en donde comienza por disculparse por distraerme de mi “muy ocupado tiempo” (eso era antes, hoy ya estoy jubilado y él lo sabe, pero, es muy educado) para enviarme un audio y me pide le explique si es veraz lo que ahí se dice. Se trata de esos fachosos audios echan a andar en las redes, en donde alguien tratando de imitar al “chavo de la Ibero”, hablando con un estribillo mamila y sin identificación de por medio, comienza una perorata en donde según esto ¡Están anunciando el fin de México como nación por culpa de AMLO, TODO UN APOCALIPSIS!

POR FORTUNA, MI CUATE VINO CON LA PERSONA INDICADA

El audio de marras que mantiene sorprendido a mi cuate, se trata de una muy pedestre interpretación de sepa la bola quién diantres, “mochila” ignorante y peor intencionado, diciendo que por el hecho de que en el “Grito” AMLO lanzó vivas a la “Fraternidad universal” ¡AMLO es masón, que los masones son perversos y enemigos de México, contrarios a la fe católica y a la Santa Madre Iglesia! Y toda una bola de patrañas por demás estúpidas, sectarias, reaccionarias y fomentadoras de la desorientación y el escándalo. Imagino mi cuate debe ser muy católico, lo cual ¡No tiene en lo absoluto de malo!, pues está en su derecho, lo malo, que tanta idiotez que dice este cuate, lo debe de haber hecho tener sus dudas, pero, creo vino a la persona correcta para recibir orientación y por su respuesta, creo lo dejé convencido de que no crea las idioteces de gente pésimamente mal intencionada.

¡EN PALACIO NACIONAL ESTÁ DONDE JUÁREZ FUE INICIADO COMO MASÓN!

Los masones no son en lo absoluto enemigos de México, porque de lo contrario hubiesen sido erradicados conforme a derecho, pero, como toda una gran cantidad de grupos de credos y tendencias ¡NO violentos!, están debidamente reconocidos por el Estado Mexicano. Y, no olvidemos que Juárez fue masón, llegó a detentar el grado 33, que creo es el más elevado de esa institución (incluso, la iniciación de Juárez como masón, fue en Palacio Nacional, porque incluso, en las varias ocasiones en que he visitado esta joya histórica nacional, vi en una de sus estancias, que tenía una placa en la entrada y decía que en esta lugar había sido iniciado Benito Juárez a la masonería.

EL PURO FANATISMO RETROGRADA Y RAMPANTE

Pero, el fanático del audio, decía una bola de barbaridades y como en la masonería se habla de la “fraternidad universal”, que no es otra cosa que “el hermanamiento de todos los seres humanos en el mundo”, esto en lo absoluto tiene nada de malo, pero, en lo absoluto significa esta expresión sea privativa de la masonería, sino que es una expresión de uso UNIVERSAL. Incluso, permitiendo sin conceder, que AMLO haya incluido en esta expresión a los masones ¡Tampoco tiene nada de malo! ¡Él también gobierna para los masones!, y para todos los que profesan los distintos credos que prevalecen en México.

EL QUE SI HIZO SIEMPRE PURAS PENDEJADAS FUE FOX

Al parecer, lo que se trata es de desacreditar a AMLO por lo que sea y por donde sea ¿A poco no está mal? Incluso, el atarantado de Fox, cuando Presidente, él si faltó al Estado de Derecho al besarle el anillo papal a Juan Pablo II, porque el Papa es el Jefe de un Estado independiente a México y eso es lo que significa el anillo: la autoridad papal. Y México es un país laico (¡Gracias a Dios y a Don Benito Juárez!) y su Presidente no puede ni debe de estar subordinado a ningún otro Estado. Porque además de la laicidad, nuestro país es un Estado libre y soberano representado por el Presidente de la República y por lo tanto ¡Este no debe subordinarse a NADIE, más que a las leyes de mexicanas! Que prohíben terminantemente la idiotez hecha por Fox.

A UNA GRAN AMIGA ALGUIEN LE HABÍA DICHO YA LAS MISMAS SANDECES

Incluso, hace algunos días, una gran amiga, cuyo abuelito fue masón grado 33, a quien yo conocí cuando niño y lo traté ¡Era un señor muy querido por todos los niños del barrio por ser muy a todo dar! Además fue un abogado muy respetado y reconocido por la comunidad veracruzana cuando en la praxis. Mi amiga estaba que trinaba en contra de quien le había escrito más o menos las sandeces que el remedo de “el chavo de la Ibero” hace en el audio. Estaba tan encanijada mi cuatacha con su interlocutora por lo que decía de los masones que le dijo el huevo y quien lo puso ¡Y mi íntima es católica practicante!, pero, no “mochila”, es de criterio muy amplio ¡Y culta!

¡Qué bárbaros, no se miden estos conservadores cuando de decir estupideces se trata!

