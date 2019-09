En la opinión de Buenos Días…

O HACEMOS LO QUE NOS SUGIEREN O SUCUMBIMOS

Una gran dama que me honra con su amistad, me hizo el favor de enviarme el mensaje que a continuación les envío. Creo esto tiene que ver con la reunión llevada a cabo por la ONU hace como tres días, en donde un niña de origen sueco se aventó un 10 al reclamar a los líderes mundiales su forma tan taimada en cómo hacen que defienden al planeta de la contaminación que en todos los órdenes lo está acabando y en los hechos no hacen nada para revertir de manera efectiva los efectos destructivos que ya asolan a todo el globo terráqueo: nuestra única casa en todo el universo.

AHÍ LES VOY:

La ONU dio un pronóstico alarmante y tenemos que hacer cambios URGENTES en nuestro estilo de vida, comparto con ustedes cambios de hábitos que podemos implementar de inmediato: Primero lo primero: disminuir nuestro consumo de carnes rojas y lácteos.

Mamás en condiciones de crianza: usar pañales de tela para su bebé; adiós desechables DE TODO TIPO, biodegradables y no biodegradables; se necesita eliminar la contaminación vía basura. Eliminar el uso de todo tipo de plásticos de nuestras vidas diarias.

Pidan sus compras siempre SIN BOLSA, rechacen los condimentos en sobres (kétchup, mayonesa, mostaza, etc.).

Llevar al reciclar su ropa. Llevar termo o botella de acero a todos lados para el consumo personal de agua, ya que las botellas plásticas con este líquido no deberían de existir a estas alturas.

Para fiestas y eventos se debe rentar loza o sets de vajillas y cuchillería, si es posible hasta en los salones de fiestas optar por esta opción porque se emplea una cantidad enorme de desechables. Decoración: Adiós a los globos y recuerditos de plástico innecesarios.

Envolver regalos con papel reciclado o usar bolsas de papel o de plano, no envolver del todo. Evitar consumir productos que contengan aceite de palma o algún derivado de ésta, como la Nutella.

Hacer composta con los desperdicios naturales de la cocina y siembra en casa tus verduras orgánicas.

No hagas frituras, se ensucia y contamina el agua.

Recuerda que el planeta ya no se está regenerando. Adiós a las parrilladas, el carbón es madera de árboles cortados. Para revertir esta catástrofe climática tenemos que plantar dos millones de árboles al día. Plantar uno al mes, es la meta individual.

“Tip”, analiza cada producto que utilizas a lo largo de tu día y piensa por qué cosas lo podrías sustituir que sea amigable con el medio ambiente.

Si estas medidas les parecen exageradas, lamento decirles que ya es la única manera que tenemos para salvar al planeta y preservarlo.

¿Queremos vivir más tiempo? Y aún más importante ¿Queremos que nuestros hijos tengan tiempo para hacerlo? Aún existe la posibilidad ¡Unámonos a la causa que literalmente es por el bien del mundo! SOS Ayuda al planeta y COMPARTE ESTE MENSAJE. Gracias.

TAL VEZ PODRÍA HASTA PARECER UN POCO FRESA EL ASUNTO

Pero miren, no lo es, digamos que es una forma “decente” de decir que ya nos está cargando el payaso a toda la creación el mugrero que los seres humanos hemos hecho de todo el planeta Tierra. Nuestra única nave interplanetaria en el universo ¡Y no solo nuestra! ¡Sino de la creación en su conjunto!

TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR UN MUNDO MEJOR DEL QUE RECIBIMOS

O comenzamos a hacer esto cuanto antes o, no habrá más oportunidades para revertir los daños tan profundos ocasionados al planeta y con ello las futuras generaciones no tendrán oportunidad alguna de vivir a plenitud como fuera ya el privilegio de todas las generaciones actuales. Sobre todo a las que ya hemos alcanzado la calidad de “Tercera Edad”.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.