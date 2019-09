En la opinión de Buenos Días…

ENTRE OTROS DEFECTOS, EL SER HUMANO ES RACISTA, SEGREGACIONISTAS Y MAL EDUCADO

En lo que respecta al título de este espacio, los mexicanos para nada estamos exentos de adolecer de esos tres defectos que hacen del ser humano el más cruel de la creación.

¡Y MIREN QUE HACE VIENTO EN MEXICALPAN DE LAS TUNAS!

Y en materia de racismo, los mexicanos nos vamos danto un tirito con los “primos” gringos. Quien lo dude, no creo no tengan en su memoria haber escuchado en alguna ocasión a algún amigo platicar con dejo de orgullo que en su familia hay familiares güeros, porque en sus ancestros hubo un español. Y varios de aquellos de piel blanca que se han llegado a casar con alguien de piel morena u obscura, se trate del cónyuge que sea el de piel blanca siempre expresa a sus familiares políticos que: “Les vine a mejorar la raza” ¿A poco no?

LA BELLEZA Y “SUPERIORIDAD” SON VALORES TOTALMENTE SUBJETIVOS

Esta apreciación es totalmente cultural y lógicamente subjetiva en toda la extensión de la palabra y por lo tanto sin importancia. En México y en toda Hispanoamérica (mal llamada América Latina), viene este defecto empezando por nuestro país, por lo que llamo el “síndrome de Quetzalcóatl, deidad mítica de los pobladores originales del hoy territorio nacional y parte de Guatemala, quien según esto enseñó a nuestros ancestros aborígenes el saber. Amén de que estos ancestros fueron derrotados y avasallados como corresponde a todos los perdedores en una Conquista y por 300 años tuvieron aquí a los hombres blancos y bardados y por tal hecho consideran todo lo extranjero o venido de ultramar o allende nuestras fronteras como algo mucho mejor que nosotros en todo sentido. Y si no, fíjense en muchos de nuestros mismos políticos, como una vez consolidada una más que notable fortuna, se divorcian de la esposa primera y se casan con alguna extranjera ¡Rubia! Si leen “Casi el paraíso” de Luis Spota, verán este último fenómeno descrito con enorme exactitud.

“DETRÁS DE TODA GRAN FORTUNA HAY UN CRIMEN” Honore de Balzac

Hoy, en nuestro presente, vemos que los mexicanos somos tales en fiestas patrias u otra de tipo nacional, de ahí en fuera, siempre se andan identificando todos los “pudientes” con gringolandia o algún país de Europa, pero siempre andan pensando en vivir fuera de México y tienen hasta propiedades allende el Bravo, pero nunca dejan de estar en México ¡En mente y físico!

Y POSEEN UNA IGNORANCIA ENCICLOPÉDICA

Además, padecen de una ignorancia enciclopédica, pues para empezar ignoran todo de la Historia Nacional y de la grandeza de nuestra nación. Y por este “pequeño” detalle es que se afrenta de México. Salvo, como les digo, cuando son fiestas patrias o fiestas nacionales.

Y ni se diga cuando se trata de denostar a “chairos”, AMLOs, y demás gente con todo tipo de calificativos peyorativos si identifican con AMLO o Morena.

HOY TODOS SE CARGAN A APARENTAR SE FIFÍS, PARA NO PASAR POR NACOS

Una muestra terrible de este segregacionismo lo es toda esa gente que se queja de AMLO y de que “canceló” el aeropuerto, como si fueran ellos parientes directos de la bola de tranzas que ya tenían toda la jugada hecha para echar a andar el gran negocio que significaba ese gran pastel del NAICM. Y la mayoría de ellos son de clase media que a duras penas logran hacer un viaje por autobús foráneo. Pero, eso los propende al blof, con tal de aparentar tener lana y “clase”, además que de esta forma logran sentirse calificados como “Fifís”.

UNA ASALARIADA QUE HOY ES ESCLAVA DE SU DECIR Y ESCRIBIR

El más reciente y preclaro ejemplo de lo que les hablo lo tenemos en la ahora tristemente célebre piloto de una aerolínea nacional, la cual subió a las redes la muy lamentable frase, cuanto pobre en todo sentido de su contenido, que: “Debería de caer una bomba en el zócalo… nos haría un favor a todos”. Esto con motivo de la reunión del pueblo de la ciudad de México para festejar el “Grito” que daba AMLO en palacio Nacional. Y la pobre muchacha es una asalariada, pues no es ninguna opulenta hija de papá (como sería el caso de la hija de Carlos Romero Deschamps, presumiendo su pobreza de espíritu, subiendo fotos de ella y sus mascotas en sus viajes en jets privados alrededor del mundo, mostrando la forma en como viajaban de gran lujo sus tales mascotas, cuando que todo lo que ella gasta en esas excentricidades sale del petróleo, propiedad del pueblo de México). ¿Acaso no es esto racismo, segregacionismo y una pésima educación, cuanto también de cultura general?

La pobre criatura no supo ni lo que dijo, permitiendo suponer sin conceder, estoy seguro que de hacerse realidad su “deseo”, no iba a aguantar la carga de conciencia al ver las miles de muertes y heridos que habría causado su iniciativa. Le iba a pasar lo que a Judas Iscariote, que no pudo aguantar el arrepentimiento.

¡CUANTA POBREZA DE ESPÍRITU

¡No hace mucho, en una cena a la que fui convocado, una concurrente opinaba que ella era Fifí, pues no soportaba a los nacos. Traté de desviar el tema de la conversación hacia la aprobación del aborto y ella, opinó que eso sería un error, pero lo que sí debería hacerse, era suministrarles, sin que ellas se dieran cuanta, algún tipo de anticonceptivo a toda la población naca. Preferí guardar un lacónico silencio, porque esto si se me antoja a segregacionismo extremo y a un delito de lesa humanidad, porque yo propugnaba y propugno por la legalización del aborto y que cada quien cargue con su decisión. Ahí a nadie se le engaña ni se le sorprende. Pero, esto sería otro tema.

“SEMOS” IGUALES ¡PERO, HAY “NIVELES”!

En fin, ahí la llevamos y esperemos que algún día un número importante de mexicanos, dejen de pensar que le mejoraron la raza a otro número igual de congéneres, que además ¡Son su familia!

